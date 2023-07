Ricardo Casares 'se burla de la salida' de Laura G de Venga la Alegria

Laura G se volvió el centro de atención una vez más luego de que se informara que iba a abandonar el programa Venga la Alegría este mes de julio.

De acuerdo con Alex Kaffie, se dio a conocer que la presentadora regiomontana saldrá de Venga la Alegría, como parte de los nuevos cambios que el matutino de Tv Azteca ha comenzado a experimentar desde hace varios meses.

Según reveló el periodista de espectáculos, Laura G abandonaría el programa este 28 de julio.

"Ahora le toca el turno de María Sonia Laura González Mastines, más conocida como Laura Gi, que sale de la segunda revista matinal más vista de televisión abierta y cuya última participación será el 28 del presente mes", escribió Alex Kaffie.

Esta salida, aún no confirmada, se debería aparentemente a que la conductora se peleó con la productora Maru Silva, sin embargo, esto tampoco ha sido confirmado.

¿Los conductores de Venga la Alegría ya saben de la salida de Laura G?

Los rumores de esta salida crecieron aún más cuando durante la emisión de este 17 de julio, el conductor Ricardo Casares lanzaría un pequeño cometario en torno a la supuesta salida de Laura del matutino.

Durante la dinámica La Trivia Espectacular, Laura G se encontraba compitiendo, y ale no adivinarle a la respuesta, Ricardo menciono: "No, no, no, como me urge que sea 28", a lo que rápidamente la regiomontana mencionó: "Ay, a mí también".

Esas palabras, según Alex Kaffie, serían una clara indirecta a su salida del matutino, sin embargo, esto no ha sido confirmado.