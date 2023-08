Ricardo Acosta y su pasión por Beethoven

No duda en definirse a sí mismo como un “beethoveniano crónico” y aceptar que, desde que tiene memoria, la melodía del Himno a la Alegría resuena en su mente. El pianista Ricardo Acosta está en Torreón para ofrecer un par de recitales en el Teatro Isauro Martínez (TIM) este miércoles 2 y viernes 4 de agosto, además una clase magistral en el Instituto de Música de Coahuila (INMUS) el próximo sábado 5 de agosto. Todas estas actividades, organizadas por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) tienen a un compositor en común: Ludwig van Beethoven.

“Mi mamá me decía que, cuando estaba embarazada de mí, me ponía el Triple concierto para piano, violín y cello (de Beethoven), con audífonos en la panza. Ve tú a saber si eso haya influido, pero estaba ahí siempre. Lo que me atrae mucho de esta música es que es una música muy apasionada; es muy fuerte”.

Acosta, quien actualmente vive en Suiza donde labora como maestro de piano en el Conservatorio de Berna, indica que existen piezas de Beethoven que en los oídos tienen equivalencia a cuando una luz intensa encandila los ojos. Hay que estar preparado para tal golpe de sonoridad, para soportar el desbordamiento de una música tan pura que no se preocupa por la comodidad del intérprete.

“Beethoven primero se hizo famoso más por sus poderes pianísticos que por sus composiciones. Desde las primeras sonatas se siente el límite de lo que se puede hacer con la técnica pianística y el piano. Sí, es pesado para mí, pero como me gusta mucho la música me pongo a estudiarlo. A Beethoven no le interesa ser cómo para el que está tocando. A él le interesa que se oiga bien y que la música sea la que él quiere”.

El repertorio que Acosta incluirá las presentaciones de este miércoles y viernes (ambas programadas a partir de las 20:00 horas) contiene 18 de las 32 sonatas compuestas por Beethoven. En ellas se puede ver la evolución del compositor, como si se tratara de una crónica de vida plasmada en las partituras.

“La otra dificultad es que es una música pura. No tiene relleno ni una taza extra. Entonces, todas las notas que estás tocando tienen un significado y una idea muy poética”.

En cuanto al contexto histórico, explicó que Beethoven rompió con la tradición donde los compositores escribían sus piezas para los duques y reyes.

“Desde sus primeras sonatas, con los 20 años que tenía Beethoven, ya se siente ahí el joven que va a cambiar la música. A eso se le añade, la tragedia que tuvo de la sordera. Se le mezcló eso: el espíritu revolucionario que traía y la tragedia de la sordera. La música de Beethoven se transfiguró, por ende se transfiguró la música occidental”.

El músico lagunero se reencontrará esta noche con un viejo amigo: el piano Yamaha del Teatro Isauro Martínez. Asegura que se trata de un instrumento con temperamento, pero tras el ensayo de este martes, en tono de broma, aseguró que se encuentra de buen humor.

“El TIM es el uno de mis teatros favoritos porque la acústica es muy buena. El piano es temperamental, pero ahorita que estuve probándolo sí estaba de buenas. Para mí es llegar y estar en la casa prácticamente. Me siento muy bien”.