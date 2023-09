Reza por que no contemos cómo llegaste a Hoy: Javier Ceriani a Andrea Legarreta 

Javier Ceriani le pide a Andrea Legarreta que se ponga a rezar para que no cuenten cómo llegó ella a “sentarse en la silla del programa Hoy”, esto después de que la conductora del matutino de Televisa explotara contra la información en la que se involucró a Mónica Noguera como la tercera en discordia en su separación con Érick Rubín.

A través del programa Chisme No Like, Ceriani y Elisa Beristain reaccionaron a las declaraciones de Andrea en contra de ellos, llamándolos “asquerosos y mentirosos”.

“No entiendo cómo son capaces de dormir en paz. Es una tras otra, ofenden, insultan, ponen en jaque a familias (...) qué bueno que hay demandas y que proceden. Alguien tiene que detenerlos. Lo estoy haciendo por Mónica, porque para mis hijas lo que la gente diga, lo que viven es su realidad. Para Érik y para mí es una rayita más”, dijo Andrea hace unos días.

Tras esta reacción, Chisme No Like prestó una información que tituló “Andrea Legarreta nos ofende por revelar con quién la engañó Érik Rubín y defiende a la amante”, donde además aclaran que ellos no dieron a conocer la información, como dice la presentadora, en la que la relacionaban con Christian de la Fuente y su supuesto amorío con un expresidente.