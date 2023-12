Reviven entrevista donde Jaime Maussan asegura que la Virgen María 'le habló'

Jaime Maussan es un periodista y ufólogo mexicano que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar con sus investigaciones sobre OVNI's y extraterrestres.

Sin embargo, su nombre ha sido tendencia debido a que en redes sociales cibernautas han revivido una entrevista que tuvo con la comunicadora Adela Micha para su canal de YouTube "La Saga", donde dijo que la Virgen de Guadalupe le habló.

"Es cierto y no lo niego. Sí me habló, y me habló enojada".

"En septiembre del '91, nos dieron permiso a Miguel Ángel Collado y a tu servidor de que nos permitieran estar una noche en el camerino de la Virgen para poderla grabar a detalle y todo eso", mencionó Maussan.

Aunado a ello, también agregó que al observar detalladamente a la "morenita" se percató que sus ojos se movían, hecho que le causó intriga.

"Empecé a ver que cada pestaña tiene diferente tamaño, y dije 'ay, ¿cómo la pintaron así?, eso es imposible'. Eso me llamó la atención y empecé a recorrer el ojo, donde me pareció ver algún tipo de movimiento, y luego me metí al iris y como si fuera un pozo sin fondo comencé a irme hacía abajo.

"Súbitamente una voz, ligeramente enojada y muy potente me dijo en la parte de atrás de mi cabeza: ¿qué quieres de mí? No me dijo más y me asusté mucho", recalcó.

Reaccionan a entrevista de Maussan

El video comenzó a hacerse viral en redes sociales, donde algunos cibernautas mencionaron que ellos también creen que dentro de la imagen de la Virgen del Tepeyac exista algún tipo de presencia, pero hubo otros que simplemente se burlaron de lo que dijo el periodista.

"Esas drogas tan fuertes no las tienen ni en Filadelfia", "Una cosa son los ovnis y marcianos… pero ¿la virgen?", "Yo a ese hombre le creo todito es un sabio y no tiene razón para mentir", se lee en algunos comentarios.