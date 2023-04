Revisión de mochilas, de la mano con salud mental

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Karla Alejandra Obregón Avelar, informó que el programa de revisión de las mochilas debe ser integral y contemplar también la importancia de la salud mental en estudiantes.

"Desde que se elaboró el protocolo de mochila segura una de las partes era darle importancia al tema de salud mental y derivado de eso, como señalamos que debería de ser un esquema de un proyecto integral, no solamente la revisión de las mochilas, sino de todo un entorno seguro y que garantice la integridad, la estabilidad emocional y escolar de los niños".

"Considero que de ahí se desarrolló este programa de salud mental que habrá de desarrollarse en cada una de las instituciones, lo traemos en el protocolo y en el cual comentarles que ese protocolo también ya los niños, niñas, están participando y estamos haciendo la versión para niños y niñas".

En tal sentido, reiteró que la salud mental va estrechamente ligada, por lo que no se puede dejar de lado. "El derecho a la educación nos implica toda esta parte de que haya seguridad tanto respecto al derecho a la educación, derecho a la salud y obviamente el tema de salud mental que va estrechamente ligado con todo el tema de adicciones", citó.

Sobre el procedimiento cuando se detecte a un menor de edad con drogas, dijo que primero se tendrá que dar aviso a sus padres.

"Bueno, el protocolo nos marca que si se encuentra algún tipo de sustancia, primero no se tiene que estigmatizar al niño obviamente, pues hacer un llamado a los padres de familia y hacer la canalización a la institución respectiva, en este caso el Instituto de Salud Mental o la instancia correspondiente (...) para que sí haya un acompañamiento y una atención integral al estudiante y en general a la comunidad escolar", indicó.

Y aclaró que no se les podría imputar. "No, por ser el caso de menores de edad, como lo sabemos no se configura un delito o son inimputables los menores de edad en este caso de alguna sustancia; lo que sí nos implica es que la escuela tendrá que redoblar esfuerzos al entorno y alrededor de la institución para que también el entorno sea seguro para la escuela", concluyó.