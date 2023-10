Revenge, la exitosa serie de drama regresa al 'streaming'

Cada año salen nuevas series de televisión que cautivan a millones de espectadores, aunque son muy pocas las que logran quedarse en el corazón del público como favoritas.

Una serie que marcó fue el drama Revenge, la cual, en su momento, fue uno de los programas más populares; sin embargo, con el paso de las temporadas el rating bajó y terminó por ser cancelada; aun así, esta serie se mantiene en el gusto del público.

Aunque durante un tiempo estuvo en el servicio de "streaming" Netflix, luego desapareció, y regresó con la llegada de Star+; aunque ahora está de nuevo al alcance de todos gracias a Prime Video, en donde se pueden ver sus cuatro entregas.

Lo que debes saber sobre Revenge

Esta serie estadounidense tiene un tono melodramático, como suelen ser los dramas de la cadena ABC, la misma a la que pertenecen series como Grey's Anatomy y How to get away with murder.

Revenge está inspirado en la novela El conde de Monstecristo de Alexandre Dumas. Fue creada por Mike Kelley.

Las protagonistas son Madeleine Stowe y Emily VanCamp.

La primera temporada salió en octubre de 2011, mientras que su cuarta y última temporada salió al aire en el año 2014. En total, son 89 episodios.

¿De qué trata Revenge?

La serie cuenta la historia de Emily Thorne (Emily VanCamp), cuyo nombre verdadero es Amanda Clarke, quien regresa a Los Hamptons para vengarse de las personas que causaron la muerte de su padre, David Clarke, y destruyeron su familia.

El padre de Amanda fue arrestado cuando ella era una niña, por cargos inventados de terrorismo, fue juzgado de manera injusta y condenado a traició. Murió en la cárcel.

Amanda quedó en un centro de detención juvenil gracias a las mismas personas que se encargaron de destruir a su padre.

Cuando cumple 18 años, queda puesta en liberta y se entera de que es heredera de una sociedad en la que su padre invirtió. Es cuando decide cambiar se nombre y vengarse de los responsables de la destrucción de su padre.