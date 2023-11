Revelan que Ninel Conde se casa hoy con un hombre 17 años más joven que ella

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer la exclusiva de la supuesta boda de Ninel Conde, la que tendría lugar este miércoles, noticia que ha causado desconcierto en sus fans, pues se desconocía que "el Bombón asesino" tuviera una relación amorosa, pues apenas hace unos meses lo negó, sin embargo, el periodista afirma que la cantante está a pocas horas de contraer nupcias con un joven colombiano 17 años menor que ella.

En la emisión de este martes de "De primera mano", Infante compartió con sus compañeros Adis Tuñón y Lalo Carillo que tenía una noticia importante que expresar, de la que acababa de enterarse minutos antes, luego de que una fuente lo buscara para revelarle que la cantante de 47 años se casaría este miércoles en Nueva York, ciudad en la que reside actualmente.

Ninel había externado su deseo de mudarse a Estados Unidos desde hace más de una década, época en la que se separó de Juan Zepeda, y ahora el periodista aseguró que realiza su sueño en compañía de su aparente novio.

"Tengo una noticia bomba, que me la pasaron hace unos minutos; mañana 15 de noviembre, en Nueva York, se casa mañana Ninel Conde, una fuente confiable me lo pasa", precisó.

También destacó que la presunta pareja de Conde es un hombre de origen colombiano de 30 años, con quien ha vivido en Nueva York en las últimas semanas, en un departamento en una zona muy exclusiva de la ciudad, sin embargo, aseguró que desconocía su identidad y cuál era su apariencia.

"¿Con quién? Con un señor colombiano con el que vive, no sé exactamente a qué se dedique, qué haga, pero sé que viven en una casa muy lujosa en Nueva York, por eso no la hemos visto en México hace mucho tiempo, dicen que tiene 30 años, o sea bastante más joven que ella, no tengo más detalles", dijo.

Tuñón revivió las imágenes que se filtraron hace unos meses, en las que la cantante aparecía acompañada de un hombre que se le asemejaba a Larry Ramos, su exmarido, pero en ese momento, la famosa negó estar dentro de una relación.

El conductor destacó que, luego de recibir la supuesta noticia, le envió un mensaje a Ninel felicitándola, pero no obtuvo respuesta.

La última vez que la intérprete de Todo conmigo contrajo nupcias, en octubre de 2020, compartió algunas fotografías de su vestido y el arreglo de sus uñas, lo que dio pistas a la prensa y a sus fans de que estaba por casarse, pues en esa época no dio a conocer la noticia públicamente.

Luego de que se produjera la noticia de que se casa este miércoles, la cantante continuó compartiendo contenido en sus redes sociales, presumiendo que había vuelto a entrenar luego de tres días de descanso, así como confió a sus seguidores que acaba de retocarse el tinte y corte de cabello en Aarmandeus Brickell, un prestigioso salón de belleza de Miami, ubicado en la avenida Brickell, lo que levantó la sospechas de sus fans de que quería lucir perfecta para la ocasión, sin embargo, esto no es ninguna prueba fehaciente que garantice que se casará.