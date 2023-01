Revelan primera imagen y detalles sobre cinta de Amy Winehouse 

Amy Winehouse es considerada uno de los mayores talentos femeninos del XXI hasta ahora, y su genio, creatividad y honestidad serán plasmados próximamente en una cinta biográfica bajo la dirección de Sam Taylor-Johnson.

Por medio de su portal digital, Deadline informó que se ha estado avanzando en esta película de la que ya se ha revelado la primera imagen. Marisa Albea como protagonista, luce idéntica a la artista londinense que un 23 de julio del año 2011 fue encontrada sin vida en su casa en Camden Square, por una intoxicación etílica accidental.

“Estamos encantados de que Studiocanal, Focus Features y Monumental estén haciendo esta película que celebra el extraordinario legado musical de nuestra hija Amy y muestra su talento de manera que se merece”, agregó el patrimonio de la cantante para dicho medio.

Abela, actriz principal que encarnará a Amy, participó anteriormente en la primera temporada del drama bancario Industry de HBO-BBC Two; terminó la producción de Barbie, la adaptación cinematográfica de acción real de Warner Bros. Tiene el thriller de espionaje Rogue Agent de IFC Films y AMC +, junto a James Norton y Gemma Arterton. Protagonizó anteriormente She is Love, junto a Haly Bennett y Sam Riley.

Mientras se trabaja en el que sería el primer largometraje sobre Winehouse, el documental Amy de A24 de 2015 fue un gran éxito y ganó el premio Oscar.

“En el retrato exquisitamente conmovedor de Sam de una artista, el genio, el corazón, la energía y la mujer detrás del ícono que todos conocemos como Amy Winehouse promete brillar como se merece”, dijo Kiska Higgs, presidenta de producción de Adquisiciones en Focus.

Sam Taylor-Johnson, quien iniciará este rodaje el día lunes, dirigió en el 2015 Cincuenta Sombras de Grey, protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan; con créditos adicionales que incluyen la cinta biográfica de John Lenon, Nowhere Boy y A Millions Little Pieces.

“Me siento emocionada y honrada de tener la oportunidad de llevar al cine la hermosa, única y trágica historia de Amy acompañada de la parte más importante de su legado: su música”.