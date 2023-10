Revelan nombre de estrella del pop con la que Justin Timberlake engañó a Britney Spears

El libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me, verá la luz hasta la siguiente semana; sin embargo, algunos extractos han sido revelados, en donde el nombre de Justin Timberlake, quien fuera su novio a principios de los años 2000, se está volviendo el antagonista en la historia.

Además de que Britney confesó que mientras salía con Justin estuvo embarazada; sin embargo, el artista no estaba dispuesto a convertirse en padre, por lo que tuvo que abortar. Ahora, han tomado relevancia las declaraciones que hace la princesa del pop en el libro, en donde asegura que Justin le fue infiel con una famosa.

Aunque Britney no revela el nombre de la involucrada, debido a que señala que ahora es una mujer que tiene familia y no quiere avergonzarla, diversos medios y los fans de Britney han salido a señalar a la famosa involucrada.

De acuerdo a informes de Page Six en donde retoman fotografías de paparazzi del año 2000, Justin fue captado junto a una mujer, la cual sería la tercera en discordia.

El nombre es el de Nicole Appleton, una cantante inglesa que pertenecía a la girl band All Saint, grupo que hizo populares temas como Pure Shoes y Never Ever.

Cabe señalar que cuando la relación entre Britney y Justin terminó, se especuló que era Britney quien engañó a Justin, de hecho, al respecto el cantante lanzó el tema Cry Me a River, en donde habla al respecto y coloca a una mujer que luce como Britney en el videoclip oficial.