Revelan monto que recibirá San Pedro en Fortamun

La Administración Municipal de San Pedro recibirá este año un presupuesto de más de 91 millones de 675 mil 299 pesos, dentro del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), confirmó el tesorero municipal; César Fabían Pineda Serna.

Especificó que aunque los fondos de participaciones federales ya están publicados en el Diario Oficial del Estado (DOE), hasta el mes de febrero están sujetos a alguna modificación en el “techo financiero”.

“Tenemos que esperar aproximada unos 10 días para saber como es la realidad de las cosas, en la primera quincena ya tuve una afectación de 614 mil pesos por concepto del ISSSTE y ahorita me mandaron la información de cómo viene el recurso, todavía no me lo depositan y no trae afectación, por eso tenemos que esperar para ver si el presupuesto tendrá modificaciones”, insistió.

Especificó que del presupuesto asignado al Fortamun, forzosamente se tiene que destinar el 40 por ciento del presupuesto para las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil, por lo que para esos rubros se asignará un presupuesto de 36 millones 681 mil 789 pesos.

Con el monto asignado se les da la oportunidad de adquirir cuatro o cinco vehículos, pues se dispondrá de una partida de 1 millón 100 mil pesos.

Al respecto el encargado de las finanzas especificó que la idea es adquirir mediante arrendamiento dos patrullas para la Unidad Violeta y el área de Proximidad Social de la Policía Municipal, así como dos unidades para Tránsito y Vialidad y el otro vehículo se analizaría a qué área se asigna, de acuerdo a la carga laboral que se tenga.

También se proyecta un programa integral de recuperación del volumen de agua; es decir se realizarán algunos trabajos en el acueducto principal que abastece del vital líquido a la ciudad, en donde se aplicará una inversión de 1 millón 700 mil pesos.

En embellecimiento urbano donde se considera la segunda etapa de la Casa de la Cultura y la Plaza Principal y sus andadores el monto es de 2 millones 551 mil pesos.

que comprende el pago de servicios que comprende luz agua serían 49 millones 600 641,510.

Por último en el rubro de saneamiento financiero, en el cual se contempla las Adefas (obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente) se dispondrá de un monto de 49 millones 641 mil 510 pesos.