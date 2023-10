Revelan la identidad detrás de Balero, el tercer eliminado de ¿Quién es la máscara?

El cantante Jorge "Coque" Muñiz fue el tercer eliminado de "¿Quién es la máscara?", al mostrar que él estaba detrás de la identidad del personaje Balero, cuya palabra se parece a bolero, género que ha interpretado a lo largo de toda su carrera.

"Es una experiencia increíble, quiero felicitar a todos ustedes, esta producción que trabaja tanto, no solamente es llegar aquí y hacer un personaje, hay mucha gente que está trabajando durante varias semanas", dijo Coque, mientras las y los jueces de la competencia se sorprendían de conocer su identidad.

"Me siento muy afortunado de que me dieran la oportunidad de compartir con mis compañeros, ver a tanta gente que quiero, estuvo muy divertido este personaje, disfrutar algo que tal vez no me tocaba, ver a compañeros que uno admira, afortunado de estar esta noche", expresó.

El único investigador que descubrió que era Coque Muñiz fue Carlos Rivera, quien adivinó por la pista de "Bugambilia", personaje de la obra "Aventurera"; otros datos que le dieron una noción de qué personalidad se trataban fue que formó parte de la obra "Sugar".

"Admiramos a todos los que se meten a un personaje, Martha sin querer decía que era bolero querido por todo México", comentó Rivera, quien es conocido como "El señor intuición", ya que es el que más veces ha acertado sobre la identidad detrás de las botargas.

Muñiz comentó que otra pista fue "López Dóriga", debido a que fue su corresponsal durante dos semanas, pero dijo con humor que no lo aguantó.

"Cada día aprendes algo nuevo, todos los días tienes la oportunidad que esto está para empezar todos los días, no pasa nada, hay que empezar todos los días", finalizó.

Otros personajes que se salvaron de ser desenmascarados fueron Namasté y Hechicera, aunque no pudieron escapar del reto de enfrentarse la próxima semana.