Revelan fecha de estreno del reality Wendy, perdida pero famosa

El nuevo reality de la influencer trans Wendy Guevara ya tiene fecha de estreno, en el cual sus admiradores podrán conocer sus momentos íntimos, las fiestas a las que fue después de ganar "La casa de los famosos México" y hasta su participación que tuvo como invitada especial en el reciente concierto de Yuri, en el Auditorio Nacional.

Todo esto el público lo podrá disfrutar en el programa "Wendy, perdida pero famosa" que se estrenará el 5 de octubre a través de la plataforma ViX, el cual está compuesto por 13 episodios.

Los dos primeros capítulos de la serie se estrenarán en el plan premium de este streaming, seguidos por dos entregas cada jueves, de acuerdo con información proporcionada por la plataforma.

En esta aventura televisiva la audiencia podrá adentrarse a la vida de la youtuber, quien se dio a conocer en el año 2017 gracias al icónico video viral en donde supuestamente estaba perdida junto con su amiga Paola Suárez.

Tras este salto a la fama y luego ganar en aquel año en los premios MTV MIAW, Guevara probó las mieles del éxito tras conseguir demasiadas visualizaciones en YouTube, tener más de siete millones de seguidores en Instagram.

Así como triunfar en el mencionado reality en donde estuvo 10 semanas encerrada mostrando sus ocurrencias, por lo que ahora llega este nuevo proyecto en donde se le dará seguimiento a su vida después de ganarse cuatro millones de pesos.

"Me vieron tal como soy, aquí me van a ver todavía más; se van a divertir chingamadral, yo hago el amor con esta cámara que me está siguiendo a todos lados", es lo que dice Wendy en este reality que está por estrenar.

Mientras que personas que conviven con ella han expresado frases como: "se muestra tal como es", "es bendecida", "está tocada por Dios", "tienes las puertas de nuestros corazones abiertos", de acuerdo con el tráiler oficial en donde la instagramer se mostrará más traviesa y sin tapujos.

Actualmente, Wendy tiene varias fechas pactadas para su gira musical "Resulta y Resalta" con el que llegó al Teatro Metropólitan la semana pasada; además, en semanas recientes había dicho que estaría en la nueva telenovela de Juan Osorio "Un amor sin receta", aunque dejó entrever que tal vez ya no estaría por los compromisos de su tour.