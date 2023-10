Revelan el destino de Only Murders in the Building

Los fans de Selena Gomez pueden celebrar, pues la serie protagonizada por la actriz y cantante de 31 años, Only Murder in the Building de Star+, ha sido renovada para una nueva temporada.

De acuerdo a un reporte del sitio Variety, Hulu, la cadena original en la que se transmite la serie en Estados Unidos, ha decidido darle una nueva cuarta temporada a la serie de comedia

La serie es protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, la cual ha recibido muy buenas críticas en cada una de sus temporadas.

¿Qué pasó en la tercera temporada de Only Murders in the Building?

En la tecera entrega, los personajes principales, Charles, Oliver y Mabel se encuentran investigando un asesinato que ocurrió detrás de escena en un show de Broadway, luego de que el debut de Ben Glenroy (Paul Rudd) es interrumpido por su muerte. A la serie se suma el personaje de Meryl Streep, como la coestrella de Ben.

Las tres primeras temporadas de Only Murders in the Building se encuentran disponibles en México y Latinoamérica a través de Star+.