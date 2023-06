Revelan cuáles son las mejores series en lo que va del 2023

El 2023 va a la mitad, en tan solo seis meses las plataformas de "streaming" han lanzado una inmensa cantidad de web series, además de los canales de televisión que siguen haciendo producciones, ya sea TV abierta o de paga.

Sin embargo, entre la gran cantidad de series que salen al mercado cada año, existen unas que, sin duda, son mejores que otras; por supuesto, esto muchas veces no tiene que ver necesariamente con la popularidad del programa.

Algunas series fueron muy esperadas como The Idol, serie de HBO que prometía convertirse en todo un fenómeno, al tener en su elenco a figuras como The Weeknd, Jennie de Blackpink y Lily-Rose Depp; sin embargo, a pesar de la intensa promoción y tener un estreno anticipado en el Festival de Cannes, al final, The Idol resultó ser un fracaso tanto a nivel comercial como crítico. En Rotten Tomatoes consiguió apenas 22% de aprobación; es inminente su cancelación.

Por otro lado, hay series que no han recibido tanta promoción como The Bear, programa que estrenó su segunda temporada este año; y es que, la serie protagonizada por Jeremy Allen White, es todo un éxito a nivel crítico con un 100% en Rotten Tomatoes, llevándose premios importantes; por lo que apunta ser la favorita de los Emmy. Pero a pesar de su éxito crítico, a nivel comercial no ha logrado ser conocida a nivel mediático; como es el caso de The Last of Us, serie protagonizada por Pedro Pascal y que ha recibido una puntuación de 96% en Rotten Tomatoes; y que además es amada por el público.

REVELAN MEJORES SERIES DEL 2023

Al momento, varios portales dedicados al mundo del entretenimiento como Rolling Stone y Variety, por mencionar algunos; ya han lanzado listados de las mejores series de televisión en lo que va del año.

Aunque existen algunas diferencias en los listados, la realidad es que la mayoría coinciden en que ciertos títulos se quedan como lo mejor que se ha hecho en el 2023.

Estas son las series que aparecen en algunos listados de lo mejor del 2023, hasta el momento.

BEEF de Netflix

La miniserie que está causando sensación. Se trata de una producción estadounidense del director coreano Lee Sung. Cuenta la historia de dos personas Danny Cho (Steven Yeun) y Amy Lau (Ali Wong), cuya participación en un incidente de ira en la carretera los enfrenta.

BARRY de HBO

Esta serie es favorita del público, en 2023 estrenó su cuarta y última temporada, con la que volvió a conquistar a la crítica, por última vez. La serie gira alrededor de Barry, un exmiilitar depresivo convertido en sicario. Su protagonista es Bill Hader.

THE BEAR de STAR+

La serie ha sido muy elogiada por la crítica, tanto, que ya se renovó para una tercera temporada. Cuenta la historia de Carmy, un joven chef de alta cocina que regresa a su casa, Chicago, para dirigir la casa de bocadillos de su familia después del suicidio de su hermano.

DEAD RINGERS de AMAZON PRIME

Se trata de una miniserie protagonizada por Rachel Weisz de suspenso psicológico, es una adaptación de la película del mismo nombre de 1988 del director David Cronenberg.

MRS DAVIS de HBO

Protagonizada por Betty Gilpin, cuenta la historia de una Monja llamada Simone quien no se detendrá ante nada para destruir a la inteligencia artificial antes de un colapso mundial.

SUCCESSION de HBO

El final de Succession dio mucho de que hablar, por lo tanto, se ha colocado en todos los listados de las mejores series del año, gracias los episodios de su temporada 4.

La serie sigue a una familia disfuncional liderada por el magnate Logan Roy y sus cuatro hijos, quienes controlan una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes el mundo. El conflicto ocurre porque se busca al sucesor de la empresa.

SOMEBODY SOMEWHERE de HBO

Esta comedia protagonizada por Bridget Everett relata la vida de Sam, una ciudadana de Manhattan que lucha por encajar con el molde de su ciudad natal.

THE LAST OF US de HBO

Basada en el videojuego de 2013 del mismo nombre, la serie sigue a Joel, interpretado por Pedro Pascal, un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) a través de un Estados Unidos postapocalítptico.