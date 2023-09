Revelan audios con testimonio sobre el romance de Galilea Montijo con Arturo Beltrán Leyva

Por medio de una serie de audios de Celeste —quien fuera pareja del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva— la periodista Anabel Hernández subrayó la relación que Sergio Mayer y Galilea Montijo sostuvieron con el capo.

Durante la presentación oficial del libro "Las señoras del narco, amar en el infierno", la investigadora presentó extractos de la entrevista que a inicios de 2022 tuvo con la mujer en Estados Unidos de nombre Celeste.

La testigo asegura en el audio que vio físicamente a la conductora en una casa de Cuernavaca. "Me subí y vi las cosas de ella. Él estaba entusiasmadísimo en ese momento con ella, porque Galilea es el prototipo de mujer que le gusta, (pero) no el top. Me dijo "ya hasta le tengo su sueldo". Y empezó a darle 200 mil dólares en nómina, que significa mensualmente", se oye a Celeste en la grabación.

Y sobre Mayer, Celeste es clara al decir que era el encargado de conseguir a las artistas.