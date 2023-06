Revelación del cartel del Corona Capital enciende las redes

La espera terminó, por fin se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2023, uno de los eventos más esperados por los fans de los festivales musicales; aunque hay algunos que no están conformes con los headliners.

A través de sus redes sociales, el Corona Capital dio a conocer a los artistas que forman parte del Line Up para este 2023.

Tras días de especulaciones, por fin se confirmó la presencia de Arcade Fire, Blur, Pulp, entre otros en el festival a realizarse el 17,18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.

Bandas como The Hives, Two Door Cinema Club, Phoenix, Alanis Morissette, y la sorpresa para muchos el regreso de Thirty Seconds to Mars.

También están grupos importantes como The Cure, Pet Shop Boys, The Black Keys y The Chemical Brothers. Se anunciaron diversas bandas y solistas más.

Minutos antes del lanzamiento del cartel, se generó expectativa cuando los organizadores compartieron un par de videos de lo que será el escenario del festival musical.

Aunado a ello, vienen artistas como Niall Horan.

Se dio a conocer que la preventa de boletos será el 09 de junio y la venta general el 10 del mismo mes.

El evento sin duda atraerá a públicos de distintas generaciones ante su variada oferta musical.