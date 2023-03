REVELA SUS REVELA SUS

La cantante, Karol Sevilla, recién dio a conocer su nuevo sencillo Miedo de sentir, mismo que se ha colocado en el gusto de sus seguidores.

La protagonista de la serie, Soy Luna, charló con El Siglo de Torreón de sus proyectos, dicho sencillo y justamente reveló cuáles son los miedos que hoy en día enfrenta. "Me da mucho miedo la soledad, quedarme la sola. No me gusta cometer errores, y trato de hacer todo bien, pero hoy he aprendido que es de humanos equivocarse.

"Otro miedo más grande es fracasar y muchos tenemos ese temor, pero también en eso hallé algo positivo, que siempre el fracaso te hará bien para plantarte en la tierra y saber qué estás haciendo mal", comentó.

Durante la amena charla, Sevilla se sinceró y compartió que en ocasiones llegó a cantar temas que no eran tanto de su agrado.

"En algún momento me pasó que cantaba lo que estaba de moda porque tenía que ser así y porque así solo lograría ser un "trend" o volverme viral y ya no busco eso, ahora busco hacer música porque me sale del corazón", manifestó.

Desde su hogar, Karol mencionó que conoció la fama desde muy pequeña y confesó que sí hubo momentos en los que el éxito la mareó.

"Les seré sincera. Si pasé muchos instantes en lo que me sentía insuperable, no tenía los pies en la tierra y hasta yo misma no me soportaba.

"Es muy complicado vivir una fama a tan temprana edad. Me conocieron mundialmente. Era muy loco lo que me pasó y llevar eso ha sido un proceso, lo bueno es que mi madre ha estado detrás de mí acompañándome y diciéndome si algo hice mal. Hoy estoy más centrada, conozco mis prioridades y mi familia no me deja nunca". Por otro lado, Karol Sevilla mencionó que Miedo a sentir es una balada que escribí con Rodrigo Dávila de Motel.

"Al momento de escuchar esa canción, me generó muy buena vibra y me permitió mostrar a una Karol vulnerable, porque a mí no me gusta que me vean triste ni llorar, y entonces con esta canción y su video pude ser sincera conmigo y decir, 'estoy soy, soy una persona real, que siente, que llora'".

El clip, según dijo la artista, fue grabado en el emblemático Teatro Fru Fru de la Ciudad de México.

"Yo quería el video en un teatro y qué mejor que haya sido el Fru Fru, que tiene un escenario mágico. Quería que todo se viera muy romántico.

"El día que lo hicimos empezamos temprano, pero nos pasaron muchas cosas, el vestido me lo entregaron ese mismo día y además pasaron cosas raras, nos apagaron las luces varias veces".

En cuanto a su faceta de actuación, Sevilla mencionó que no la ha descuidado, tan es así que en Disney+ se le puede ver en una reciente serie nombre, Siempre fui yo.

"Gracias a este proyecto viví un cambio actoral. Se grabó en Colombia y ahora terminamos de realizar la segunda temporada. También estuve en el reality Divina comedia, en donde colaboré con grandes celebridades y se viene un tour mundial", sostuvo.