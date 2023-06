Retrasan servicio de radioterapia en Hospital

No será en agosto sino hasta septiembre de este año cuando se ponga en marcha el acelerador lineal para dar radioterapia a pacientes con cáncer en el Hospital Nuevo de Gómez Palacio. Aunque el equipo médico llegó a la clínica desde el pasado mes de abril, la secretaria de salud de Durango, Irasema Kondo Padilla dijo que su instalación es compleja pues la empresa proveedora tiene que calibrarlo, corroborar las medidas de seguridad radiológica y hacer las pruebas correspondientes.

Además, se deben solicitar una serie de permisos de funcionamiento y sanitarios, ante dependencias como la Secretaría de Energía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"El diseño del búnker ya estaba listo, no son adecuaciones pero sí son trabajos que implican algo de obra cuando ya está el equipo instalado. Es un procedimiento complejo pero lo positivo es que el equipo ya está en Gómez Palacio", dijo.

Como parte del Rescate del sistema estatal de salud 2023-2028, el Gobierno de Durango anunció en abril de 2023 la adquisición de un acelerador lineal para el nuevo Hospital General de Gómez Palacio. Las gestiones se hicieron ante el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y según el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, el nuevo equipo estará atendiendo a unas 5 mil personas al año y será un servicio gratuito. Se beneficiará a la comunidad de La Laguna pero también de otros estados de la República como Coahuila, Zacatecas y Chihuahua.

En mayo, Luis Millán, subsecretario de Prevención, Organización y Administración para la Salud en Durango dijo que el acelerador lineal se adquirió bajo un contrato de arrendamiento.

Detalló que el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud hizo un estudio de mercado y que finalmente se inclinaron por un acelerador lineal de la marca Elekta.

"Esta empresa con la que estamos trabajando, está haciendo la inversión total y en la modalidad de servicio integral, nosotros vamos pagando justamente como un 'leasing', un arrendamiento, y en cuanto éste se devengue, hay dos posibilidades, de quedarse el estado con el equipo o en su caso, devolverlo y que lo renueven. Me parece que esta segunda quizá sea la mejor opción", apuntó. En esa ocasión, el funcionario dijo que no tenía el dato de cuánto se pagará de renta y que es un equipo que se había validado desde 2014 pero que de 2016 a 2022, no tuvo el avance en la gestión que le correspondía.