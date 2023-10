Resurgen polémicos comentarios de Eugenio Derbez y Adela Micha, ¿quieren que les trabajen gratis?

Unas pasadas declaraciones de Eugenio Derbez y de Adela Micha se volvieron nuevamente virales por su manera de hacer menos el trabajo de jóvenes empleados.

A través de redes sociales, usuarios revivieron una parte de la entrevista que la conductora Adela Micha le realizó al comediante mexicano en el año 2018.

En dicho fragmento, Eugenio Derbez contaba que, cuando se encontraba buscando a alguien que le manejara sus redes, le hablaba a los jóvenes postulantes, sin embargo, se terminaba decepcionando cuando estos le preguntaban rápidamente cuánto les iban a pagar.

"Les hablas a los jóvenes y les dices: 'Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces, quiero ver si trabajas conmigo' y ellos responden: 'si claro que si, ¿cuánto me van a pagar?', no lo puedo creer, me enoja", comentó Eugenio.

Ante esto, Adela Micha añadió: "¡Es increíble! Es como: 'voy a trabajar con Eugenio Derbez ¡caray! Aunque no me pagues".

Estas declaraciones volvieron a desencadenar un sin fin de reacciones en redes sociales, donde usuarios se burlaban y criticaban al comediante y a la conductora:

Debido a esta ola de ataques, una usuaria publicó la parte completa de esta entrevista, ahí se escucha el contexto de sus anteriores declaraciones, donde asegura que las cuestiones de dinero las habla en otro momento, además de asegurar que, en la actualidad, los jóvenes buscan resultados inmediatos en cada cosa que realizan, sin meterles el amor por lo que se está haciendo.

Y es que, cuando Adela le cuestionó si no creía que los jóvenes pensaban solamente en el dinero, el también actor respondió:

"Totalmente, todo es dinero, quieren la inmediatez de cualquier resultado. A mí me hablan en un trabajo, y puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas, antes de yo decirles: 'pero te cobro tanto', yo ese tema no lo toco. Primero, si me gusta, empiezo a hablar contigo, lo que sea, el dinero ya es como de: 'oye por cierto, y ¿cuánto vas a cobrar?', pero no es lo primero en lo que piensas, ni lo quieres para mañana, ellos (los jóvenes) en el minuto uno es lo primero que te preguntan", sostuvo.