Restauran mural de Carmen Salinas Pide alcaldesa a familias cuidar de sus hijas

El rostro plasmado en el mural de Carmelita Salinas en la plaza dedicada a la actriz, en la colonia La Merced II, ha cambiado considerablemente, pues luego de ser blanco de memes y burlas, ya luce corregido y con mayor detalle sobre las facciones de la actriz.

Juan Adolfo von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas en el Municipio de Torreón, explicó que fue el mismo creador, Israel Valente Herrera, quien se dedicó a modificar el mural.

"El artista, fiel a su palabra, con toda la confianza para él en el tema del arte urbano, está todavía terminándolo, lleva ya un gran avance este mural, va avanzando, yo puedo pensar que está a un 90 por ciento", comentó.

Señaló que, en un recorrido por la plaza, se observó que lamentablemente ya hay algunas pintas en el piso, que de acuerdo a los vecinos, son estudiantes del Conalep, por lo que hizo un llamado a respetar los espacios públicos. Indicó que ya están en contacto con Seguridad Pública para instar a los menores a que no destruyan los sitios públicos.

En cuanto al mural, dijo que va bien, que estará terminado en estos días y que será muy positivo, en términos de que el arte urbano tenga nuevamente su espacio en Torreón, con orden, en coordinación con el área de Prevención del Delito.

"No estamos invitando a que se pinten las paredes, es al contrario, es acerquémonos, buscarles espacios, es una expresión muy lagunera de quienes quieren poner su marca dentro de Torreón", comentó.

El funcionario indicó que la inversión de 1.7 millones de pesos del Gobierno local fue en lo que corresponde al alumbrado de la plaza, la remodelación de banquetas con piso podotáctil, las bancas, el riego por aspersión y una cancha de usos múltiples.

Von Bertrab reconoció que hay una diferencia considerable en el mural, con el detallado.

La alcaldesa Leticia Herrera pidió a padres de familia cuidar a sus hijas, debido al mas reciente caso de una adolescente de 12 años reportada en redes sociales como desaparecida y que más tarde fue encontrada con su novio. La edil dijo que cada mujer que se reporta como desaparecida ocasiona una gran movilización de las corporaciones policíacas municipales, estatales y federales, por lo cual pidió realizar estos reportes con responsabilidad.

En el caso de la joven, aseguró: "Di la instrucción de que la buscaran por cielo, mar y tierra y debajo de las piedras y la encontraron en casa del novio. Ahí los padres de familia no se dan cuenta ni dónde están sus hijos ni qué hacen sus hijas, en este caso las jovencitas, pero sí utilizan las redes sociales para alertar que se están desapareciendo las mujeres, cuando los papás son los que no tienen el cuidado y más siendo menores de edad", dijo.

El director de Seguridad Pública municipal, Iván Torres, pidió realizar los reportes por las vías oficiales, es decir al 911 o directamente a la policía municipal, debido a que las reportes que han realizado a través de redes sociales han ocasionado también situaciones de extorsión. También dijo que no hay ningún reporte reciente de desapariciones de mujeres, pues las que fueron señaladas como tal en redes sociales, huyeron por su propia voluntad.

"Señores padres de familia, cuidado con sus hijas, no se les vayan a ir de puente y no estén enterados… Cuiden a sus hijas, no vaya a ser que se vayan a ir y luego las den por desaparecidas, porque ya es un tema que francamente decimos ¿otra desaparecida? Y ver dónde andan, entonces no podemos estar haciendo esa movilización, tenemos que hacer otras cosas… Yo también tengo hijas, entonces te peleas y todo y dicen 'ya me voy de la casa', pues vete… Nada más que aquí no estamos jugando, porque se hace un movimiento de todas las corporaciones. De verdad, ya cuando las entregamos decimos, con todo respeto, "si fuera mi hija, bueno, ya estuviera colgada", dijo la alcaldesa haciendo referencia a adornos de caza.