Residente condena ataques y pospone el lanzamiento de su álbum

El rapero puertorriqueño Residente ha anunciado que pospuso la publicación de su nuevo disco y varios videos al no sentirse "bien" e "indiferente" "frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina".

"Les cuento a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que saldrían este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina", expresó Residente en un video en su cuenta de Instagram.

"No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto", prosiguió René Pérez, nombre de pila de Residente, padre de Milo y quien llegó a filmar su video musical 'Multi Viral' en Palestina.

En su mensaje, el artista cuestionó "¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada?".

"¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza", exhortó, al tiempo en que mencionó varios ejemplos de lo indiferente que en ocasiones actúan los usuarios de las redes ante el conflicto entre Israel y Palestina.

Ante ello, recomendó a la gente a buscar información sobre Palestina "y denunciar el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina".

"Esto no lo hago desde el lado del reproche sino desde el lado de la decepción", siguió diciendo el rapero al indicar que se entristeció al ver que durante toda la premiación de los Grammys "nadie dijo nada sobre este genocidio".

"Entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto... Pero, a ver, díganme, ¿qué es lo que hay que entender que es tan complicado?", cuestionó.

"No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada familia masacrada en Palestina. Es simple, esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano y que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá", reflexionó.

Asimismo, recomendó a sus colegas artistas a que "no tengan miedo a ser cancelados porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia".

Finalmente, pidió a sus seguidores que sigan las cuentas de algunos fotógrafos y periodistas jóvenes palestinos "que han sacrificado sus vidas para mostrarnos desde sus redes todo lo que los medios masivos esconden".

"Necesitamos que todos se unan y pidan un cese al fuego inmediato. Cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. Libertad para Palestina", puntualizó.