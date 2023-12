Residente borra línea de su canción Atrévete donde menciona a los palestinos

Residente apareció hace unos días en sus redes sociales para mostrar su apoyo a Palestina y de paso, mencionar que ha borrado una de las líneas que forman parte de su canción Atrévete.

“Cuando yo de chamaquito escribí Atrévete no tenía ni puta idea de lo que ocurría en el medio oriente, me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos ‘que va a explotar como palestino’ , me da una vergüenza cabrona haberla escrito, pero me empecé a educar y a entender lo que sucede en Gaza, en Palestina, y su deseo de vivir libremente”.

Además de eso, Residente ha dado a conocer que su nuevo álbum seguirá retrasado como parte de su manifestación en contra la Guerra, así como también invitó a los demás exponentes de la música a alzar la voz en este tema, como lo hacen en otros más.

"No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto (...)

No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada familia masacrada en Palestina. Es simple, esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano y que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá"