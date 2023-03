Representante de Rebecca Jones habla de sus últimos momentos antes de morir

Fue hace un par de horas cuando se dio a conocer la lamentable muerte de Rebecca Jones a los 65 años de edad. Tras esto, se dio a conocer los últimos días de la actriz, además de confirmar que no tendrá funeral ni un velorio de manera pública, por lo que ese tipo de ceremonias se llevaran a cabo meramente privado.

A través del matutino de Venga la Alegría, la representante de Rebecca Jones, Danna Vásquez reveló más detalles en torno al fallecimiento de la actriz, asegurando que sus últimos días habían sido bastante tranquilos.

"La verdad es que estuve con ella ayer, estuvimos todos para despedirla, y todos estaban muy tranquilos, creo que ella nos preparó para que esta transición fuera en paz, y fuera de la manera que ella lo quería", contó vía telefónica. "Estaba en su tratamiento, pero estaba bien, consciente, la verdad es que estaba tranquila, sin dolor".

Tras esto, la mujer reveló que, a diferencia de muchos artistas, Rebecca no tendrá servicio fúnebre disponible para todo el público.

"No habrá ninguna especie de servicio fúnebre ahorita, todo esto será meramente familiar, y demasiado privado, no habrá velatorio, no habrá nada público y en dos semanas se va a preparar algo que ella orquestó y que ella pidió que se hiciera, para que el público este invitado, de la manera que ella quisiera, los va a sorprender mucho", reveló.