Representante de México para edición 72 de Miss Universo competirá con una lesión en el tobillo

Este 18 de noviembre, se llevará a cabo la esperada final del certamen de belleza más destacado del año, Miss Universo 2023, en El Salvador. En este evento, se coronará a la ganadora con el título y la codiciada corona Force of Good.

En medio de los nervios y los preparativos para esta edición número 72, Melissa Flores, la representante de México originaria de Michoacán, enfrenta un obstáculo inesperado.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde reveló una lesión en su tobillo, aunque afortunadamente ya recibió atención y compartió que continuará participando, usando una venda en el pie afectado.

La modelo compartió una imagen de su zapatilla, destacando que ahora utiliza tacones más bajos con el objetivo de evitar mayores complicaciones.

A pesar de no ofrecer más detalles, Tony Berber, creativo con experiencia en Mexicana Universal, explicó en una transmisión en vivo que la competidora está sufriendo debido al incidente, pero está decidida a no abandonar la competencia.

Ante críticas negativas por su desempeño en las pasarelas, acusada de falta de "energía", el productor Tony Berber decidió romper el silencio. Detalló que la lesión de Melissa es grave, pero ella ha hecho un gran esfuerzo para ocultarla, advirtiendo que podría requerir atención hospitalaria si no se atiende, información que también conoce el certamen.

"Es más, qué tan grave es que le dijeron que si no se lo atiende se lo tiene que operar. Ella no ha querido hacer drama, yo sí lo quiero hacer, les voy a decir por qué, porque hay mucho hate, hay mucha gente que le está tirando mierd..., que le está diciendo energía. No aguanta el tacón ni siquiera de 2 centímetros, ¿saben?", reveló Berber.