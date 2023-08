Reportes colocan a Vanessa Kirby y Joseph Quinn como protagonistas de Los 4 Fantásticos

La adaptación de Los 4 Fantásticos es una de las más esperadas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque existen todavía muchas dudas al respecto, pues se desconoce quienes serán los protagonistas. Hasta un nuevo reporte que revela los nombres de dos posibles protagonistas.

Según lo dicho por el insider Jeff Sneider en el pódcast The Hot Mic, fuentes cercanas le revelaron que está casi confirmado que Vanessa Kirby, conocida por Miisión Imposible y Pieces of a Woman, será la encargada de darle vida a Sue Storm, también conocida como La Mujer Invisible.

En tanto, reveló que ya hay un candidato para interpretar a La Antorcha Humana, o conocido también como Johnny Storm, se trata de Joseph Quinn, quien dio vida al personaje de Eddie en la temporada 4 de Stranger Things.

Pero eso no fue todo, pues dijo que también ya hay un actor confirmado como La Mole, aunque dijo desconocer el nombre.

Ya está confirmado que la película será dirigida por Matt Shakman y formará parte de la Fase 6 del Universo de Marvel.

Ahora que Marvel se ha vuelto tan cósmico en el cine, es el momento perfecto para Los 4 Fantásticos se unan al universo creado bajo la mano de Disney. Luego de que la franquicia estuvo en manos de Fox, quienes lanzaron tres películas live-action: Fantastic Four y Fanstic Four: Rise of the Silver Surfer, protagonizada por Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffud y Michael Chiklis; mientras que en 2015 renovaron la franquicia con la cinta Fantastic Four protagonizada por Miles Teller, Kate Mara, Michael B Jordan y Jamie Bell.

Cabe señalar que ya quien hizo su aparición en el UCM fue Mr. Fantastic, interpretado por John Krasinski, pero de la Tierra-838.