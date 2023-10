Reportan sismo de magnitud 4.9 al sureste de San Marcos, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional informó de un sismo de magnitud preliminar de 5.2 registrado la noche de este sábado al sureste de San Marcos, Guerrero.

Más tarde se confirmó que el evento fue de 4.9 y tuvo una replica de 4.4.

En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, indicó que el sismo se sintió en algunos puntos de la capital del país, pero que debido a su baja aceleración todo se encuentra en calma.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó por medio de un boletín, emitido por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que el sismo fue detectado inicialmente en 5 estaciones sensoras. Sin embargo, este no ameritó aviso de Alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad.

SASMEX solo activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.

Igualmente, al respecto, la dependencia advierte que un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos y que una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.