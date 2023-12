Reportan que Silvia Pinal está delicada de salud; 'tienen que ponerle oxígeno'

La actriz Silvia Pinal, de 92 años de edad, nuevamente es noticia por su estado de salud.

Han salido a la luz reportes que señalan que la estrella del cine de oro mexicano se encuentra en un momento complicado.

De acuerdo a lo dicho por el periodista Mario de la Reguera en el programa Fórmula Espectacular de RadioFórmula, la actriz no acudió a una comida importante en Cuernavaca y comento que "estuvo muy delicada de salud".

Según el reporte, Silvia Pinal estaría luchando contra un malestar de las vías respiratorias.

"Estaba preguntando si va a ir a los Premios Bravo y me estaba diciendo que ojalá y no, porque estuvo muy delicada de salud, la semana que acaba de terminar, incluso era la invitada especial de la comida que organiza Gerardo Salgado en su casa en Cuernavaca, pero no llegó Silvia Pinal", señaló el periodista de espectáculos, según retomó el Debate.

Destacó que días previos Silvia había tenido una comida en San Ángel Inn, en donde el "fuerte frío" le habría afectado.

Señaló que "tienen que ponerle oxígeno caliente", además de que la familia de Pinal está preocupada "por los pulmones, los bronquios y todo eso".