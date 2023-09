Reportan que Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa terminaron su relación

Una de las parejas más sólidas -pero también de las más polémicas- en el mundo del espectáculo es la conformada por el cantautor José Manuel Figueroa y la conductora Marie Claire Harp, quienes después de poco más de un año de relación llegarían al altar para jurarse amor eterno; sin embargo, en las últimas horas, un misterioso video desató las sospechas de que ambos famosos habrían decidido poner fin a su romance.

Aunque ninguno de los dos ha hablado al respecto, y hasta el día de hoy los planes de boda estarían en pie, la exintegrante de "La casa de los famosos México" publicó una grabación en sus redes sociales con la que puso a dudar a más de uno sobre su situación sentimental, pues en ella aparece bailando el tema "Te boté" de Bad Bunny, mientras se puede leer la siguiente frase: "Pa'mi novio que aunque no sabe que es mi ex".

A pesar de que el video fue eliminado a los pocos minutos, bastó con ese poco tiempo para que dividiera la conversación entre los usuarios, pues aunque algunos aseguran que el mensaje va dirigido al hijo de Joan Sebastian, hay otros que creen que solo son palabras sin importancia: "s que pensaron que era un mensaje sin importancia. Incluso, la acusan de solo "querer llamar la atención".

"Ella es tan bonita, no se merece que José Manuel ni nadie la lastime", "Lo mejor que te puede pasar es alejarte de ese tipo", "ella es muy bella, ojalá que sí", "Yo digo que solo lo hace por llamar la atención", "Pues yo ya no veo que traiga el anillo", "Es solo contenido, ella misma lo ha dicho", "Ese hombre es muy violento, que lo deje ya", "Ya no se siguen en Instagram", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo único cierto es que los rumores empezaron a circular luego de que Alicia Machado hiciera unas polémicas declaraciones contra Figueroa, en las que lo acusaba de haberla agredido físicamente y lo señalaba como un hombre violento.

"Es un tipo exageradamente violento; el hombre que golpea así a una mujer tiene dos graves problemas, un gran complejo de inferioridad porque no puede ser igual de cabrón con otro macho y desafortunadamente son homosexuales", dijo Machado en el reality "Secretos de las indomables", mientras que él indicó que tomaría acciones legales por estas palabras.

Tanto José Manuel, como Marie Claire empezaron su noviazgo a finales del año 2022, pero fue hasta principios de este año cuando hicieron pública la relación, en el que se les ha visto enamorados.