Reportan Guerreros a pretemporada

- Los Guerreros del Santos Laguna iniciaron ayer de manera formal, una nueva aventura dentro del futbol mexicano, al reportar a Territorio Santos Modelo para el primer día de su pretemporada rumbo al torneo de Clausura 2024.

Prácticamente la totalidad del plantel del equipo lagunero reportó desde temprana hora al cuartel general del TSM, donde les esperaba el personal de ciencias aplicadas del deporte de Santos Laguna, para iniciar con las pruebas físicas y médicas rumbo al inicio de la pretemporada ya en cancha. Llegaron de buen humor, elementos como Matheus Doria, quien está totalmente recuperado de la lesión que lo privó de tener actividad durante demasiados minutos del torneo anterior.

El capitán del equipo lagunero, Carlos Acevedo, también estuvo presente desde el primer día haciendo sus pruebas y realizando trabajo aeróbico en el gimnasio del equipo albiverde.

SIN BRUNETTA

Lo que sin duda llamó la atención de los aficionados y de los propios jugadores santistas, fue la ausencia del argentino Juan Francisco Brunetta, quién fue el mejor jugador de los Guerreros durante el torneo anterior y uno de los futbolistas más determinantes de toda la Liga MX. Por lo pronto, aunque no hay nada oficial, ya que Tigres se encuentra jugando la final del futbol mexicano, los rumores son cada día más fuertes de que el nuevo destino de Brunetta será precisamente el conjunto de San Nicolás de los Garza, con quien estaría ya arreglado de palabra y es por ello que no habría reportado a los Guerreros del Santos Laguna, sin que el club albiverde haya informado de manera oficial algo al respecto. Otro de los ausentes fue el volante Emerson Rodríguez, quien no regresaría con los Guerreros, pues estaría reportando de nueva cuenta con el Inter de Miami, dueño de sus derechos deportivos, toda vez que Santos no ejerció la opción de compra sobre el habilidoso futbolista que simplemente no pudo consolidarse en el futbol mexicano. Tampoco estuvo presente Santiago Ramírez, guardameta que llegó para fortalecer esa posición con los Guerreros, pero no pudo tener ni un solo minuto de acción a pesar de la lesión de Carlos Acevedo y de la baja de juego de Gibrán Lajud.

DE VANGUARDIA

Los futbolistas albiverdes trabajaron en el Laboratorio de Fisiología (SANTOS LAB): Situado en Territorio Santos Modelo con casi 100 metros cuadrados, es un laboratorio único en México. Cuenta con herramientas VALD Performance, enfocadas en realizar pruebas en diferentes aspectos del futbolista. Los resultados de las mismas permiten establecer programas individualizados y, de esta forma, ayudar a los jugadores a conseguir su máximo rendimiento y disminuir los riesgos de lesión.