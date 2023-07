Replicarán diseño de los camellones de la avenida Juárez en otras vías de Torreón

Las labores de intervención en camellones centrales de vialidades como la avenida Juárez, obedecen a una tropicalización conforme a las características y condiciones de la ciudad, y están orientadas a reducir los efectos de isla de calor.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, dijo que ya se notan algunos resultados, con mejores condiciones físicas de los árboles, gracias a que se está logrando una mayor infiltración del agua con que se riegan.

Señaló que en los camellones de la Juárez, frente al bosque Venustiano Carranza, se optó por usar concreto para encauzar el agua hacia los cajetes, los cuales se hicieron con cavidades de hasta 80 centímetros, y se rellenaron con piedra bola, que sirve para retener la humedad por varias horas y evitar la rápida evaporación.

Adicionalmente, se instaló pasto sintético que, según dijo, garantiza unos cinco años de durabilidad, con todo ello se sustituyó la tierra con arcilla y plástico negro que durante la pasada administración se colocó en todos los camellones, provocando una impermeabilidad al no permitir el paso del agua a las áreas verdes.

CONTINUARÁN LOS TRABAJOS

Von Bertab Saracho indicó que este método ha dado "excelentes resultados", al no haber ya áreas secas, y destacó que aunque los camellones ya no tienen la hierba estacional, el efecto de isla de calor no se mide por el pasto, sino en función de los árboles, que finalmente son los que contribuyen a la fotosíntesis y a la generación de áreas de sombreado.

Refirió que a diferencia de otras regiones, Torreón es una ciudad plana, sin pendientes y muy calurosa, con mucho polvo y las medidas están tropicalizadas bajo esas condiciones, para un mejor funcionamiento.

Señaló que en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) se ha desarrollado este programa, por lo que se seguirá trabajando en la avenida Juárez y en otras vialidades, además de que habrá una intervención en el parque industrial Mieleras, donde los amplios camellones tendrán ese mismo tratamiento.

"Se trabaja con un traje a la medida en cada punto, pero siempre pensando en la sustentabilidad", indicó.