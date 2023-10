Repasamos la evolución musical de Gwen Stefani en más de 30 años de carrera

Este 3 de octubre la cantante estadounidense Gwen Stefani cumple 54 años de edad. En más de 35 años de carrera, desde que debutó con la banda No Doubt, así como su trayectoria en solitario, la artista ha abarcado diferentes estilos musicales, siendo una de las estrellas más importantes de la industria.

Gwen nació en el año de 1969 en Fullerton, California, en Estados Unidos, en el año de 1986 se unió a la banda No Doubt, quienes en el año de 1991 firmaron un contrato discográfico con Interscope Records. En 1922 lanzaron su álbum debut homónimo y desde entonces la banda alcanzo gran éxito. En total, No Doubt ha publicado seis álbumes de estudio: No Doubt (1992), The Beacon Street Collection (1995), Tragic Kingdom (1995), Return of Saturn (2000), Rock Steady (2001) y Push and Shove (2012).

Con No Doubt, Gwen ha experimentado varios sonidos, siendo el ska el sonido que los definió; sin embargo, el rock, punk, grunge, dancehall y electropop también se incluyen.

Los éxitos son muy variados: Don't Speak (1996), Just a Girl (1996) y Hella Good (2002), por mencionar algunos.

Luego de la separación de No Doubt en el año 2003, Gwen siguió su carrera como solista debutando con el sencillo dance pop, What You Waiting For?, tema que fue un éxito mundial. La canción fue el primer corte de su álbum debut Love. Angel. Music. Baby, publicado en el 2004.

Le siguieron los sencillos Rich Girl, tema influenciado por el reggae, y Hollaback Girl, canción con un estilo hip-hop.

Cada canción nueva que lanzaba la artista sorprendía, pues exploraba diversos géneros, como el R&B en Luxurious y synth pop en Cool.

Su segundo álbum llegó en 2006, el cual tenía un estilo más dance que el anterior. El nuevo trabajo llevaba por nombre The Sweet Scape, el cual incluye el sencillo del mismo nombre, la cual es una canción dance con influencias doo woop. Mientras que el sencillo principal, Wind it Up, es considerado como hip-hop alternativo.

También están las baladas Early Winter y 4 in the Morning.

Hasta ese momento, Gwen ya había probado todos los estilos posibles.

Luego se tomó un largo descanso, y no regresaría a la música hasta el año 2012, cuando No Doubt regresó con el álbum Push and Shove, el cual retomaba su estilo ska, con influencias del dance y el pop.

Como solista, Gwen regresó hasta el año 2016 con el álbum This is what the truth feels like, siendo este su trabajo más pop hasta la fecha, en donde se incluyen las canciones Used to love you y Make me like you.

En 2017 Gwen debutó con los villancicos con su primer álbum de temática navideña, You Make It Feel Like Christmas .

El más reciente lanzamiento musical de Gwen es la canción True Babe, una canción pop romántica.