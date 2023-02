Remmy Valenzuela alista una gran sorpresa junto a Santa Fe Klan

Cantante, acordeonista y compositor de música regional mexicana, Remmy Valenzuela, estrenó hace unos meses su reciente producción discográfica, En vivo desde el Rancho, del que se desprenden temas como Que no me faltes tú y No me queda más.

De dicha placa, ahora Remmy ha lanzado el sencillo, La novena maravilla, , canción que ha tenido bastante apoyo en plataformas digitales, pues tan solo en su canal de YouTube ya cuenta con 345mil views y miles de streams en Spotify.

De acuerdo con un comunicado, para Remmy Valenzuela es un honor que su público lo apoye en cada lanzamiento, haciéndole saber lo mucho que les gusta su manera tan inigualable de interpretar y de tocar el acordeón, tal como los fans han podido observar en el videoclip de La novena maravilla, donde se ve al cantante entregado por completo a su música y a este tema que habla de la traición y de cómo superar un mal amor.

Siguiendo con muchas ganas de complacer a sus fans, Remmy estará de estreno en estos días con un dueto junto a Santa Fe Klan con Mecha corta, un tema que seguramente sorprenderá a todos.