Regresan los operativos Radar y Alcoholímetro a Gómez Palacio

Los operativos "Radar", que busca bajar la velocidad de conducción en el bulevar Ejército Mexicano, y "Alcoholímetro", que mide el nivel de alcohol espirado de los conductores, están de regreso en Gómez Palacio. El primero se aplica desde este martes y el segundo será jueves, viernes, sábados y domingos.

Fue en una rueda de prensa ofrecida este lunes por la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, en conjunto con los directores de Tránsito y Seguridad Pública, Eduardo Rangel Arámbula e Iván Torres Chávez, respectivamente, que informó lo anterior.

En días pasados, a causa del exceso de velocidad e irresponsabilidad de una conductora, un elemento vial perdió la vida mientras realizaba sus labores.

"Y vamos con todo, es serio, va desde las multas hasta quitarle su licencia de manejo por un año, no estamos jugando, esto no es broma, tenemos que cuidar la vida de quienes manejan y la vida de terceros", dijo la alcaldesa.

El director de Tránsito, Eduardo Rangel, informó que el límite de velocidad en el bulevar Ejercito Mexicano es de 60 kilómetros por hora (km/h), con una tolerancia de hasta 65 km/h y se contará con elementos en ambos carriles de la vía.

Mencionó que el objetivo es disminuir los accidentes y que usarán herramientas como la pistola llamada Radar, que mide la velocidad a la que se desplaza un vehículo. Dijo que en el mes tienen en promedio entre 15 y 20 atropellados en el bulevar Ejército Mexicano y se han contabilizado 40 accidentes en esta zona.

Además, través de la Dirección de Obras Públicas, se colocarán más señalamientos. La multa por circular a exceso de velocidad, dijo el director, es de entre mil y mil 200 pesos.

La alcaldesa pidió a los ciudadanos utilizar los puentes peatonales: "Yo les hago un llamado para que no expongan su vida ni expongan la de los demás. Si hay puentes peatonales, van a tener que hacer uso de ellos, pues de lo contrario van a ser acreedores también a sanciones", dijo.

El director de Tránsito mencionó que también se establecerán horarios para la circulación de vehículos de carga pesada como tráileres, y que no deberán hacerlo en horas pico.

El llamado también es para los motociclistas, pues a los que no traigan su casco serán acreedores a una llamada de atención, después a una multa y se les podrá llegar a recoger la motocicleta debido al riesgo en el que se exponen. Tampoco se aceptará que vayan niños pequeños en la motocicleta a lo largo de esta vialidad por el riesgo que conlleva.

OPERATIVO ALCOHOLÍMETRO

A partir de este jueves, se aplicará el operativo Alcoholímetro y se extenderá hasta el domingo. Se contará con personal de Derechos Humanos con la encomienda de dar fe del actuar de los elementos. La alcaldesa extendió la invitación a cualquier ciudadano de la sociedad civil que guste acompañarles a los operativos, en los que dijo, también habrá de participar personalmente y "de sorpresa".

La alcaldesa lanzó también una advertencia a los tránsitos municipales a través del director: "Que no se le vaya a ocurrir a ningún elemento que se quiera pasar de listo o quiera hacer su agosto y mucho menos insultar a la ciudadanía… Pero también va de allá para acá y pedirle a la ciudadanía que también sean respetuosos con las autoridades, pues el respeto debe ser mutuo".

La alcaldesa dijo que analizarán la posibilidad de que las multas se paguen a través de una terminal.

NO ES RECAUDATORIO: LETICIA HERRERA

"Que sepan que en Gómez Palacio no tenemos los mismos precios de las multas y los cambiamos porque en la pasada administración era completamente recaudatorio y era un exceso de verdad lo que se cobraba. Lo que se aprobó en Cabildo creo que es lo correcto y lo justo", dijo la alcaldesa, Leticia Herrera.

Gómez Palacio tiene, de todos los municipios de La Laguna, los parámetros más difíciles de cumplir en cuanto al primer grado, pues se considera como aliento alcohólico el rango de 0.8 a 0.24 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (mg/L). El segundo grado es de 0.25 a 0.39 mg/L, mientras que el tercer grado es de 0.40 mg/L en adelante.

El Cabildo previamente aprobó de forma unánime disminuir para este 2023 el monto de las multas por alcoholímetro en un 50 por ciento (%) para el segundo grado y en un 25 % para el tercer grado de ebriedad.

La disminución significó bajar de más de 6 mil pesos que pagaban los ciudadanos a 2 mil 886 pesos, mientras que en el tercer grado pagaban mas de 8 mil pesos pero este año pagarán 5 mil 772 pesos. El primero (aliento alcohólico) se quedó en un máximo de mil 924 pesos.

"Se redujeron muchísimo los montos, porque era también imposible para la gente pagar esas cantidades y los elementos tienen que tener criterio, porque no es lo mismo que tomes una cerveza o dos cervezas a que vengas totalmente ebrio y que no puedas manejar", dijo Herrera e insistió: "No es normal que cobraran esas cantidades de dinero, más aparte de que te recogen el vehículo, lo llevan al corralón… Aquí no va a ser recaudatorio pero ya tuvieron cuatro meses de luna de miel sin alcoholímetro y ya vimos el comportamiento de la gente y tenemos que aplicarlo", declaró la alcaldesa, quien dijo que de momento no serán homologados los criterios y ni las multas con los de otras ciudades como Torreón o Lerdo pero que "ojalá quisieran".

Los puntos del alcoholímetro se estima que sean itinerantes y se aplicarán mediante aparatos certificados.