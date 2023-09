Regresan a maestros y reanudan clases en escuela de Torreón; director y subdirector enfrentan proceso

Luego de la protesta de padres y madres de familia por la remoción de tres docentes, un subdirector y un director, ayer se reanudaron las clases en la escuela secundaria técnica Industrial del Estado "Nueva Laguna", de Torreón.

Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en esta región informó que, por indicaciones del nivel, los maestros regresaron al plantel pero que el director y subdirector estarán separados provisionalmente porque enfrentan un proceso administrativo. Ambos estarán a disposición de la Secretaría de Educación del Estado pues es probable que sean requeridos por el departamento Jurídico en la ciudad de Saltillo.

En la secundaria, había dos personas ocupando la subdirección. La funcionaria indicó que es una irregularidad por lo que será la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) quien defina la situación. En el caso del director, indicó que existe una orden de restricción pues la subdirectora de la escuela presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Coahuila. "Él tendrá que atender ese proceso, por eso se separó provisionalmente de sus funciones", señaló.

El pasado lunes, se dio a conocer que las cinco personas habían recibido un oficio de la Dirección de Asuntos Administrativos donde les indicaban que se presentarían a cubrir, de manera provisional otros cargos (fuera de la escuela) hasta que se resolviera su situación laboral. Ello motivó el enojo de padres y madres de familia y cerraron la escuela secundaria ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas y en la que se atienden a unos 400 estudiantes.

Ricardo Vázquez Solís, quien se desempeñaba como subdirector explicó que hace una semana, hubo una problemática en la que una persona que también tenía el cargo de subdirectora acusó al director de supuesto acoso laboral.

Sobre los dos puestos, de subdirector y subdirectora, Vázquez Solís explicó que: "yo tengo aquí 23 años de servicio, saqué el primer lugar en Usicamm, pero en ese entonces me enfermé de cáncer y hubo un proceso de cambios en el cual yo no pude entrar y arbitrariamente me movieron hasta el último lugar de la lista, mandándome a Hércules, Coahuila, pero con mi problema yo no me podía ir porque no había seguro social ni farmacias, entonces me amparo y un juez ordena que no me mueva de aquí. Usicamm mueve a la maestra que dicen que gano aquí por el cambio y aquí estábamos los dos, y desde que llegó ha querido sacarme respaldada por la supervisora, entonces de ahí se vino todo el problema".

El lunes, tanto Vázquez Solís como los padres y madres inconformes aseguraron que no había demanda interpuesta por el supuesto acoso laboral de la subdirectora y exigieron que no se tomaran represalias contra los profesores que apoyaron en su momento al director.