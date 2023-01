Regresan a hospital dos personas dadas de alta

De las 27 pacientes que han sido dadas de alta temporal por meningitis, al menos dos de ellas han tenido que reingresar al hospital porque volvieron a presentar inflamación, son al menos tres pacientes detectadas, pero solo dos han reingresado al Hospital General 450.

Luis Ángel Ruano Calderón, neurólogo del Hospital General 450 y quien está a cargo de las mujeres dadas de alta de meningitis, confirmó que lamentablemente, y sin explicación alguna, al menos tres mujeres, de las 29 altas temporales, volvieron a presentar meningitis o inflamación en el líquido cefalorraquídeo.

Explicó que se les realiza cada 14 días a todas las mujeres dadas de alta una punción lumbar para ver si el líquido cefalorraquídeo se mantiene dentro de los estándares de una persona normal. En estas pruebas que se han hecho a las pacientes dadas de alta temporal detectaron anomalías o alteraciones en tres mujeres, sin embargo, solo en dos casos se ha solicitado el reingreso a hospitalización.

"Las mujeres de inicio no quieren regresarse al hospital, si uno toma en cuenta el tipo de grupo de pacientes que tenemos, que son mujeres jóvenes con niños recién nacidos, de inicio no quieren regresar y dejar otra vez a su familia.

"Además es natural que tienen mucho miedo, pero sobre todo por la mala información que hay afuera, pero, terminaron por convencerse tras una explicación larga, de aceptar el internamiento otra vez, pero es para completar el esquema completo, al menos dos semanas de tratamiento intravenoso, luego se repite la punción y de ahí depende el que sean dadas otra vez de alta", comentó el neurólogo.

Incluso, Luis Ángel Ruano señaló que de las dos pacientes que han reingresado a hospitalización, una de ellas fue dada de alta otra vez el pasado viernes tras cumplir dos semanas de reingreso y volver a encontrar el líquido cefalorraquídeo otra vez en estándares normales.

La otra paciente se mantiene en el hospital porque apenas tiene una semana, y al cumplir las dos se le hace la prueba del punzón lumbar para ver si es dada de alta otra vez.

Sobre qué fue lo que provocó que volvieran a presentar meningitis, el especialista aclaró que no se sabe; de entrada, lo normal sería que la inflamación regresó porque no cumplieron con el tratamiento que se les indicó, pero ambas pacientes aseguraron "y no tenemos por qué no creerles" que siguieron tomándose el medicamento al pie de la letra.

Pero como se trata de una enfermedad que no se conocía nada de ella, también se desconoce el por qué pudo haber regresado la inflamación.

"Esta es una enfermedad nueva a la que nos enfrentamos en varias etapas y la primera era saber qué era. Ya sabemos que es y sabemos cómo se comporta el tratamiento en el hospital y ahora nos enfrentamos a la otra etapa, la del tratamiento fuera del hospital.

"Ya vimos que en estos casos se reactivó, pero no sabemos por qué, no hay precedente en el mundo de un hongo directamente puesto en el sistema central, por ello la pregunta es qué pasó, si todo iba bien, por qué se reactiva el proceso inflamatorio. Pero la respuesta es que no sabemos", aclaró.

Pero Ruano Calderón, especialista del Hospital General 450 explicó que son dos pacientes de reingreso al nosocomio ya señalado, pero también en el IMSS tienen casos de reingreso, incluso aclaró que fue primero en Seguro Social donde los especialistas hablaron de que algunas de sus pacientes habían vuelto a presentar inflamación.

A raíz de ese señalamiento se puso mayor atención en el HG 450 y fue cuando se detectó estas tres pacientes con alteración, de nuevo, en el líquido cefalorraquídeo, pero solo dos ameritaron reingreso a hospitalización.

"No sabemos cuántos casos de reingreso son del Seguro Social, aquí (en el 450) son solo dos y una fue dada de alta el viernes", mencionó.