Reglas no están definidas: Bernal

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, dijo que las reglas del juego "no están definidas" en torno a la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y sustituirlo por el IMSS-Bienestar para brindar servicios gratuitos de salud y medicamentos a las personas sin seguridad social.

"¿Qué va a pasar con el personal de salud que tiene privilegios diferentes a los del IMSS-Bienestar?, ¿los líderes sindicales van a estar de acuerdo?. IMSS-Bienestar solamente atiende primero y segundo nivel, tercer nivel no existe para IMSS-Bienestar, ¿se va a cobrar el tercer nivel?, ¿va a depender de la Federación todo el IMSS-Bienestar?, hay muchas cosas que se tienen que analizar", dijo.

El funcionario comentó que si bien las reformas se avalaron en la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto se envió al Senado, por lo que será hasta entonces que los gobiernos estatales deberán tomar decisiones.

"Esa es una decisión del gobernador actual y del entrante también, no les puedo dar una conclusión porque todavía no es un hecho para empezar, y en segundo porque las reglas del juego no están dadas, a mí se me hace difícil, yo tendría que estudiar las reglas para hacer comentarios veraces", indicó.

El secretario comentó que no puede opinar sobre si el Insabi es un fracaso o no. Se limitó a decir "por algo lo están dando de baja, vayan a los estados donde está el IMSS-Bienestar y vean cómo están trabajando, pregúntenles a los secretarios".

Como se recordará, en fast track, Morena y sus aliados se impusieron en la Cámara de Diputados y avalaron reformas a la Ley General de Salud, entre las que se incluye la desaparición del Insabi, creado hace tres años por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para reemplazar al Seguro Popular.

¿QUÉ DICE LA INICIATIVA?

El documento, enviado al Senado, expone que los servicios de salud del IMSS-Bienestar colaborará con la Secretaría de Salud en lo que respecta a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.

Menciona que el IMSS-Bienestar participará en los procedimientos de contratación consolidada que instrumente, en su caso, la Secretaría, en los términos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los que intervengan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud, así como las correspondientes a las entidades federativas que ejerzan recursos federales para dicho fin, que tengan por objeto la adquisición y distribución de los medicamentos y demás insumos asociados para la salud, con la finalidad de garantizar el abasto de los mismos.

Los gobiernos de las entidades federativas, añade, coadyuvarán en la operación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, y establece que el Sistema de Salud para el Bienestar se compone por la Secretaría de Salud, Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, así como las instituciones y organismos que participan en el mismo y, en su caso, de manera concurrente por las entidades federativas.

En los transitorios, menciona que la Secretaría de Salud, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto, emitirá las disposiciones que establezcan los términos, plazos y condiciones para llevar a cabo la transferencia de los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, así como de los inmuebles, derechos y obligaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) o la Secretaría de Salud, según corresponda.

COAHUILA, EL MÁS GOLPEADO

Al 26 de diciembre de 2022, Coahuila fue el estado del país "más golpeado" en el porcentaje de desabasto de insumos y medicamentos, por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En el Estatus General de Abasto 2022 que hizo público el Insabi, se pudo conocer que en esta entidad, el 47.6 por ciento de las piezas solicitadas no se entregaron.

Según el resumen de los pedidos y entregas en las entidades, de acuerdo al calendario establecido a cada estado, el número de órdenes de suministro en Coahuila fue de cuatro mil 352, el número de claves mil 145 y el número de piezas solicitadas fue de 13 millones 088 mil 132. El número de remisiones recepcionadas fue de tres mil 625 y el número de piezas recibidas fue de seis millones 859 mil 139.