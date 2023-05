Registran vandalismo y robo en el antiguo Hospital General de Gómez Palacio

Mientras se define el futuro de las instalaciones del antiguo Hospital General de Gómez Palacio, ya se registraron actos vandálicos y robos de cableado eléctrico y equipo en el inmueble, que depende de los Servicios de Salud del estado de Durango. El edificio se encuentra ubicado entre la calle Héroe de Nacozari, Lasalle 2 y Jesús Flores, de la colonia Bellavista.

Ayer, Luis Millán, subsecretario de Prevención, Organización y Administración para la Salud en Durango hizo un recorrido sobre el edificio, en compañía con el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Luis Fernando Olvera Martínez. "Justo estamos haciendo un recorrido en este hospital que me parece que le dio mucho a la Comarca Lagunera años atrás.

Es triste verlo en las condiciones en las que está, hacer un llamado a la sociedad a que lo cuidemos, desafortunadamente nos dimos cuenta que ya hemos tenido algunos saqueos, hoy día tenemos que poner especial cuidado", expresó.

El subsecretario detalló que hasta ahora, no hay un plan específico de uso para estas instalaciones.

"Pero sí me parece que las condiciones en las que lo encontramos hoy, nos obliga a generar un plan emergente, cuanto antes. Hay ventanas desvalijadas, cristales rotos, candados forzados, en fin, cosas que tenemos que cuidar", apuntó.

Millán indicó que ya asignaron personal de seguridad en el lugar e insistió que es importante concientizar a la ciudadanía pues se trata de un inmueble que puede ser utilizado para beneficio de la comunidad.

¿QUÉ PROPUESTAS HABÍA?

Cabe hacer mención que la mudanza al nuevo Hospital General de Gómez Palacio, ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano comenzó en abril de 2021 y fue en varias etapas. En su momento, el exgobernador de Durango de extracción panista, José Rosas Aispuro Torres, anunció que el antiguo edificio se convertiría en un Instituto de Salud Mental e incluso, hasta un hospital para atender las secuelas que había dejado la COVID-19, como las afectaciones socioemocionales

El 19 de julio del año pasado, se inauguraron las nuevas instalaciones del departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, mismas que tienen su sede en el antiguo edificio del Hospital General, donde anteriormente era el área de Enseñanza e Investigación y Recursos Humanos.

Ese día, el entonces secretario de salud del estado, Sergio González Romero desechó la propuesta de Aispuro Torres pues dijo que no era viable un Instituto de Salud Mental "porque no tenemos especialistas y para tener un elefante blanco, pues no vale la pena". Mencionó que sería el gobierno estatal del priísta Esteban Villegas Villarreal quien decidiría el uso que le daría al edificio.