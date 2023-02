Registran disminución de accidentes viales

A comparación de enero del 2022, disminuyeron accidentes viales en el municipio de Torreón, según información de los Tribunales de Justicia Municipal. En enero del presente año se contabilizaron un total de 341 accidentes viales, 31 accidentes menos.

Es decir que durante el mes de enero, se registraron 11 accidentes viales al día, cuando en enero del 2022, había un promedio de 12 eventos al día.

De igual forma, descendió el número de lesionados, con 159 personas trasladadas a un hospital y no hubo registro de muertes en los accidentes, a comparación del año pasado cuando hubo 225 traslados y dos defunciones.

Entre los conceptos en los que se presentaron los incidentes, se encuentran, choques, atropellos, volcaduras, y la caída de personas.

Los choques reportan una cantidad mayor de eventos, contabilizando 317, representando el 93 por ciento (%), de los accidentes, mientras que las volcaduras, que es el segundo concepto con mayor reportes, se contabilizaron 17 incidentes.

Entre los cruceros con mayor incidencia, resalta el bulevar Ejercito Mexicano, con 13 accidentes en distintos puntos alrededor de la vía, de igual forma también se registraron varios accidentes a lo largo del bulevar Torreón - Matamoros, con 11 incidentes.

Señalan que el 61 % de los accidentes en general, es la falta de precaución, con 209 eventos, el 20 % fueron por no respetar el alto, el 12 % no respetó el semáforo y únicamente el 5 %, fue por conducir en estado de ebriedad, destacando que el exceso de velocidad, y las fallas mecánicas, no fueron un factor que se presentó en ningún caso.

El Tribunal también especificó que entre los 688 vehículos involucrados, destacan los autos particulares, como las camionetas y las vans, con 569 unidades, 65 son motocicletas, 34 taxis, 10 autobuses de pasajeros, cuatro bicicletas y triciclos.