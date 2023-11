Red Bull ya habría decidido el futuro de Checo Pérez; ¿continuará en la escudería?

La Fórmula 1 se encuentra en la recta final de la temporada, sólo falta por correr el GP de Las Vegas y Abu Dabi, en las cuales "Checo" Pérez se ve obligado a sumar puntos para quedarse con el subcampeonato de pilotos de la temporada.

Pese al buen año que ha tenido el piloto mexicano, había medios que ponían en entredicho su futuro en Red Bull debido a que supuestamente los resultados no son los esperados tomando en cuenta las funciones que le brinda el RB19, esto pese a estar sólo por detrás de su compañero Max Verstappen en el campeonato de pilotos. Por ello toma trascendencia la postura que hay Red Bull respecto a la continuidad de "Checo" Pérez.

"Red Bull quiere seguir absolutamente con Pérez el próximo año y hará todo lo posible para que eso suceda", reveló el expiloto Martin Broundle. "En este momento 'Checo' Pérez tiene el puesto en Red Bull el año que viene, no hay duda de ello", agregó en una conversación de F1.

De hecho, compartió un poco de lo que se ha enterado en el "paddock" de la Fórmula 1.

"Hay un contrato vigente y no quieren cambiarlo por varias razones, eso es a lo que apuntan. La gente que sabe me ha dicho, de forma categórica, que no se trata de terminar segundo en el campeonato", sentenció Broundle.

"Checo" Pérez de momento tiene 258 puntos en el campeonato de pilotos, 32 por delante de Lewis Hamilton que su rival más cercano.