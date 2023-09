Recursos de Agua Saludable para La Laguna, en espera

En Lerdo no solo no se han asignado todavía los 33 millones de pesos federales que forman parte de la primera partida del rubro de mejora de eficiencia en la conducción de agua para el Municipio acorde al proyecto de Agua Saludable para La Laguna, sino que no está bien definido a través de qué instancia, si estatal o federal, habrán de ser ejercidos.

Estos 33 millones forman parte de los proyectos de renovación de tuberías locales que ingresó el Municipio para validación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que son por un total de 600 millones de pesos en el caso de Lerdo.

"En cuanto a la primera partida nos habían dicho que eran 33 millones de pesos y eso fue lo que se manejó a mediados del año pasado. Primero nos dijeron que las reglas las iba a operar la Conagua, después que la Comisión Estatal de Aguas de Durango, ya ahorita no tienen definido todavía quién puede ejercer los recursos para que nos los entregan a los sistemas operativos de los nueve municipios de la Zona Metropolitana entonces ahí está en stand by [en espera] todavía ese apoyo para nosotros poder modernizar nuestras líneas", dijo el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), José Ignacio Ramírez Ontiveros.

El director del Sapal mencionó que por lo avanzado del ejercicio fiscal federal es posible que el recurso baje hasta el próximo año si es que las instancias federales no determinan otra cosa.

"Yo creo que ya por los tiempos y ya viendo que están hablando del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación pues a lo mejor ya se brincaría al año, la verdad", mencionó el director del Sapal, quien comentó que los proyectos de mejora para las tuberías locales por 600 millones de pesos que solicita Lerdo son una propuesta acorde a las necesidades reales que tiene el municipio y en base al volumen que se asignará a través de Agua Saludable.

TRABAJOS EN VARIOS TRAMOS

El Siglo de Torreón realizó un recorrido a lo largo de la zona donde se realizan los trabajos de introducción de las líneas de gravedad que surtirán a los nueve municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna y se conectarán a los megatanques que se van a construir frente al parque nacional Raymundo de donde se repartirán hacia todos los municipios con excepción del municipio de Lerdo.

A lo largo de estos trabajos se nota que no hay una continuidad en varios tramos respecto a interconexiones, principalmente en la zona del poblado de Los Ángeles, Raymundo y la zona del Sistema San Fernando.

Comentó que las pruebas se realizarán según lo que le han informado en el mes de diciembre pues mientras tanto hay tramos donde falta liberar alguna parcela o áreas que pertenecen a los ejidos colindantes además mencionó que requiere el municipio de la construcción de infraestructura paralela al proyecto debido a que no podrán dejar a los usuarios del Sapal sin agua y drenaje.

Lerdo no podrá establecer cuántos pozos van a clausurar: "Tendremos que ver primero cómo funcionamos con la dotación que nos den de Agua Saludable y paulatinamente iríamos desactivando pozos siempre y cuando tengamos la presión y abasto suficiente para la ciudad. Son 13 pozos los que se tienen en la zona urbana", acotó.