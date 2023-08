Recupera libertad mujer que mató a su pareja a martillazos en Zaragoza; se argumentó legítima defensa

Vanessa Ramírez Rodríguez, abogada y representante legal de Nelda Lorena "N", la mujer que fue detenida e imputada por el delito de homicidio calificado en agravio de su pareja sentimental Rodrigo “N”; a la que presuntamente asesinó a martillazos en el municipio de Zaragoza, dio a conocer que se logró su libertad tras acreditarse la legítima defensa.

Lo anterior, es un hecho inédito en la región norte de Coahuila y bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Aunque aún habrá que esperar si se apela dicha resolución de la juez de la causa.

"En la audiencia de vinculación, por parte de la defensa, se incorporaron datos de prueba como entrevistas y un dictamen pericial psicológico, así como la declaración de la imputada, con el objetivo de acreditar una defensa legítima, cometida bajo violencia familiar", fue lo que manifestó la abogada de Nelda Lorena, de 54 años.

La abogada detalló que se logró acreditar esa legítima defensa a su favor, por lo cual, su representada obtuvo su inmediata libertad por un auto de no vinculación a proceso.

"No continúa el proceso, no hay cargos que perseguir. Para poder vincular a una persona se requieren de cuatro requisitos y uno de ellos, no está y entonces no hay forma de aportar nuevos datos para poder enmendar la falta de este requisito", fue lo que explicó Ramírez Rodríguez.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la región norte II con sede en el municipio de Acuña, manifestaron no estar de acuerdo con la resolución de Maritza González, quien fungió como jueza de la causa, por lo que procederán a presentar un recurso de apelación.

HECHOS

Cabe recordar que los hechos, ocurrieron el pasado sábado 05 de agosto del año en curso, tras asistir a un jaripeo y regresar al domicilio que compartía la pareja en el municipio de Zaragoza, por lo que decidieron salir a buscar algo para cenar; sin embargo, ya no localizaron nada y regresaron a casa donde se registró la discusión con las fatales consecuencias.