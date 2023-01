¿Recuerdas el comercial viral del carro que asustó a miles? Así luce actualmente el lugar donde se grabó

Si llevas navegando en internet más de 10 años, seguramente recuerdas algunos de los primeros videos virales de broma cuyo único propósito era sacarle al espectador un buen susto.

Entre estos videos destaca el del 'laberinto' y el de la 'mecedora', los cuales comparten la peculiaridad de poseer 'screamers', es decir, un aterrador grito que aparece sorpresivamente en el clip, acompañado de una imagen de terror.

Entre el 2005 y el 2006, cuando YouTube veía sus primeros meses de vida, se viralizó un video que mostraba a un automóvil circulando en un campo lleno de vegetación, cuya premisa aseguraba que 'había algo extraño captado en cámara'.

La quietud de las primeras imágenes acompañadas de una música relajante, son sólo parte del engaño del video, pues cuando el espectador se ve más vulnerable, es sorprendido por un aterrador personaje que aparece gritando repentinamente.

Dicho clip no era otra cosa más que un comercial de la marca alemana de bebida energética K-fee del año 2004, el cual estaba acompañado de la frase 'so wach warst du noch nie' (nunca has estado tan despierto).

Encuentran el lugar donde fue grabado el comercial

Hoy, a casi 20 años, un usuario en Twitter compartió haber localizado el lugar donde se grabó el comercial gracias a la aplicación de Google Earth, mostrando cómo luce en la actualidad.

El escenario en el que varios vivieron probablemente uno de los peores sustos de su vida, se localiza en California, Estados Unidos y forma parte del condado de Fresno.

Tal como lo muestran las imágenes de Google Earth, a diferencia del año 2004, hoy en día el terreno luce desértico.