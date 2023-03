Recuerdan en redes la vez que Juan Soler confesó haber tenido intimidad con una cabra

Juan Soler se volvió el centro del escrutinio público luego de haber lanzado un comentario que fue tachado de "transfóbico", lo que provocó que varios usuarios le recordaran la ocasión en la que el actor argentino tuvo intimidad con una cabra.

Todo comenzó cuando al protagonista de telenovelas le cuestionaron ´si sus parejas sentimentales se parecían en algo, a lo que el argentino, sin pena alguna, mencionó que si: "Se parecen en el género, son todas mujeres. Esos amores modernos, de qué mujeres con pene no me gustan, esa nueva generación no, yo no estoy en la modernidad".

Tras su comentario, en redes sociales diversos usuarios de la comunidad LGBT, comenzaron a criticar a Juan Soler por la manera en como se expresó hacia las mujeres transgéneros, lo que provocó que varios internautas sacaran a flote la ocasión en la que el argentino contó haber tenido intimidad con una cabra, poniendo en tela de juicio su moral.

¿Qué contó Juan Soler?

Durante su participación en el programa Miembros al Aire, los “miembros” tenían que contar una situación vergonzosa por la que hayan pasado.

Fue ahí en donde Juan confesó que, cuando tenía 15 años, sus amigos y él tuvieron sexo oral con una cabra: "La cabritas hacen así con la boquita, y en fila, éramos 5, yo era el tres, no muerde la cabra", contó entre risas.

Estas palabras, que si bien fueron contadas antes de lanzar este comentario transfobico, provocó miles de comentarios al respecto, en donde criticaban fuertemente la integridad del actor argentino.