Recrean The Legend of Zelda en Minecraft

Un fan de Minecraft anunció recientemente que logró recrear The Legend of Zelda clásico, dentro del juego sin mods de terceros ni paquetes de recursos.

El fanático y YouTuber C1OUS3R, que también creó Sonic the Hedgehog y Super Mario Bros. dentro de Minecraft, tardó casi un mes en crear el tributo a Zelda.

El desarrollador utilizó bloques de comandos, texturas personalizadas y otras características del juego para recrear el clásico NES de 1986. "Uso Blockbench para crear una versión plana de Link desde todos los lados para poder girarla y hacer que parezca que está mirando en todas direcciones", explicó C1OUS3R en un video detrás de cámaras.

"Luego superpuse este modelo sobre una calabaza tallada que es uno de los artículos que puedes usar en tu cabeza en Minecraft. Luego hago que el jugador sea invisible para que parezca que estás controlando a Link. Luego, al usar la carpeta de funciones de paquetes de datos, que son solo bloques de comandos en forma escrita, puedo detectar en qué dirección se mueve el jugador en función de los soportes de armadura y rotar el modelo para que parezca que se está moviendo. Luego simplemente animo las texturas y boom. Tienes un enlace controlable".

C1OUS3R dijo en Reddit que lanzará la creación jugable, que abarca la primera pelea de jefes, una vez que su video de YouTube obtenga 5 mil me gusta.

El desarrollador dice que eventualmente quiere lanzar un motor de juego completo dentro de Minecraft.

"Es mucho más fácil de entender que algo como Unity. Creo que Minecraft tiene la capacidad de ayudar realmente a las personas a iniciarse en el desarrollo de juegos".

Cabe decir que esta versión de Zelda, se une a la reinterpretación del mismo título en VR al estilo Doom, a las animaciones de A Link to the Past, a Ocarina of Time con gráficos de Wind Waker y a la reimaginación de Zelda II si hubiera salido en Game Boy Advance.

Los fans de la saga de Link cada vez demuestran un mayor nivel de creatividad, sin embargo, lograr que el Zelda de NES sea jugable en Minecraft, ha puesto la vara un poco más arriba, para quienes deseen hacer un tributo similar al clásico de los 80.

(ESPECIAL)