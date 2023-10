Exactriz de Nickelodeon se convierte en modelo de revista para adultos

Madisyn Shipman, exactriz de una popular serie infantil, ahora es una sensual mujer a la que le salieron "orejas y rabito" para convertirse, oficialmente, en una de las conejitas de "Playboy".

Shipman dio vida al personaje de Kenzie Bell en la serie "Game Shakers" de Nickelodeon de 2016 a 2019 y al unirse a la plataforma del conejito expresó que con esto pudo recuperar su sexualidad.

A la joven, de 20 años, se le puede ver en todo su esplendor en la aplicación de Playboy Centerfold (competencia de OnlyFans). Un amigo de su época en la productora infantil acercó a Madisyn a la plataforma.

Ella, al final, aceptó convertirse en una conejita, pero a la revista digital sólo le puso una condición, que no iba a mostrar contenido explícito porque "no son esos mis objetivos".

"A mis fans les encantó", dijo a Fox News. "Y esto simplemente demuestra que no tienes que mostrar tu cuerpo de forma explícita para ganar dinero y hacer de esto algo lucrativo. Ahora puedo autofinanciar completamente mi carrera musical, lo cual es maravilloso".

Comentó que uno de los beneficios de crear contenido fue que finalmente pudo obtener su casa, además de tener libertad financiera.

De su decisión de mostrar su personalidad erótica, la rubia confesó: "Siempre he sentido una sensación de represión en términos de mi sexualidad y de mostrar mi cuerpo. Y creo que mucho de eso se debe a que crecí en un programa de Nickelodeon. Te enseñan que no puedes usar ropa corta, no puedes mostrar demasiada "piel". Tienes que ser presentada como una niña pequeña constantemente", indicó.

Después de protagonizar con estas limitantes una crisis de personalidad, ahora explicó que está recuperando su "poder" y es feliz. "Recuperé mi sexualidad y no tengo problemas para posar en bikini o en lencería. Me siento genial".