Recomendaciones de la Conavim sobre la Alerta de Género en Durango, solo en el papelito: promovente

Para Selene Name, presidenta de Nosotros, Nosotras Durango e impulsora de la Alerta de Violencia de Género en la entidad, las diferentes autoridades no se han comprometido en el tema, de ahí el nulo avance que se ha registrado en casi cinco años tras la declaratoria por parte del Gobierno federal.

Desde el mes de noviembre de 2018, 16 municipios del estado, entre ellos Gómez Palacio, Lerdo y Durango capital, se encuentran en alerta por Violencia de Género, tiempo en el que se ha avanzado lentamente en atender las recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Name aseguró que las acciones solo han quedado en el papel y solo “para la foto”.

“En el transcurso de estos años no se ha aterrizado bien, el presupuesto federal no se ha golpeteado mucho para esta alerta; el tema ha sido y hay que decirlo, de la foto pero realmente hemos tenido administraciones que no se han comprometido el tema”, recalcó.

Dijo también que parte de ese atraso se debe al cambio de Administración Federal.

“Las 13 recomendaciones que desde un principio nos emitió la Alerta de Violencia de Género no se han trabajado, se estuvo trabajando pero lamentablemente hubo el cambio de administración federal y de ahí se fue perdiendo. Entonces nosotras yo en lo personal como promovente de la alerta se ha hecho mucho énfasis sobre todo con nuestras autoridades para que realmente apliquen los protocolos y que juzguen con perspectiva de género”.

E insistió con la falta de interés por parte de las autoridades.

“Creo que hay mucha falta de información, hay mucha ignorancia, no está el compromiso por parte de los servidores públicos y de los funcionarios desde capacitarse y sensibilizarse porque es un tema de mucha sensibilización también; entonces todo se ha quedado en el papelito”, recalcó.