Reclaman por robo de agua en la región lagunera. Denuncian el huachicoleo de 200 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua de la presa Lázaro Cárdenas, lo que implicaría el desvío de cerca de 200 millones de pesos.

El Frente Campesino en Defensa del Agua y la Tierra pidió en 2019 una investigación sobre el robo del agua y encontraron que hubo 20 mil hectáreas más de las 63 mil autorizadas en ese año, mismas que se estiman en 200 millones de pesos, por concepto de 200 Mm3 de agua de "eficiencias" o huachicol.

La Contraloría Ciudadana del Agua señaló que, en el ciclo agrícola 2023, la superficie fue de 53 mil hectáreas autorizadas, pero se regaron un total de 68 mil 461, por lo que se estima que las láminas de riego son más altas y los estiajes que se empalman, por un total de 131 Mm3 "extras". Elizabeth Estrada, representante de la Contraloría, explicó que la investigación fue documental y en campo, que derivó en 15 mil hectáreas más en el último año, que representan cerca de 150 millones de pesos, en datos conservadores.

Señaló que el robo del agua está en la lámina de riego, que el comité hidráulico autoriza de 1.37 metros cúbicos, cuando anteriormente era de 1.10, pese a que los canales eran de tierra y en el trayecto se perdía volumen, hoy que tienen loza se tiene una lámina más alta.

Los ejidatarios exigieron transparencia en el Distrito de Riego. El Distrito de Riego 017 se conformó en 1941, luego de que en 1936 Lázaro Cárdenas llevara a cabo el reparto de tierras y agua, 146 mil hectáreas para 35 mil ejidatarios, por resoluciones presidenciales. Están aquí conformados cinco municipios de La Laguna de Coahuila y ocho de Durango.

El sistema de presas del Río Nazas se revisa cada año en el mes de octubre y se define el volumen para el siguiente ciclo agrícola, también por decretos presidenciales, que indican que se pueden extraer hasta 800 Mm3, y cuando la presa tenga más de 3 mil Mm3, se pueden considerar volúmenes adicionales.

Este año, pese a que aún no se alcanzaba este volumen en octubre, se autorizaron 950 Mm3 para el ciclo 2023, lo que implica que no se respetaron los decretos: el de 1963 señala que no se debe extraer más de 800 Mm3; el de 1988 indica que si hay más de 2 mil 873 Mm3 al 1 de octubre, se podrá extraer un volumen adicional. Al momento de autorizar 950 Mm3, el volumen en las presas era de 2 mil 689 Mm3.