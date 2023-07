¿Has recibido un mal servicio por parte de tu aseguradora? Puedes quejarte en Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informa sobre los resultados obtenidos de la encuesta de salida en materia de seguros, aplicada a los usuarios que presentaron una queja en el Portal de Queja Electrónica y el Registro Único de Trámites de la Condusef.

Durante el periodo febrero-junio de 2023, un total de 9 mil 304 usuarios que presentaron una queja respondieron la encuesta de salida en materia de seguros, que se puso a su disposición con el propósito de conocer si los usuarios reciben un buen servicio por parte de las aseguradoras, si se les entrega la documentación necesaria y si se les explica los alcances del producto que están contratando, entre otros elementos.

Respecto a la distribución por tipo de seguro, según los resultados de la encuesta, se destaca lo siguiente: el Seguro de Auto representó el 62.5% de los cuestionarios contestados, con un total de 5 mil 817 casos. El Seguro de Vida constituyó el 26.6% de las respuestas, con 2 mil 473 casos, mientras que el Seguro de Gastos Médicos Mayores registró el 10.9% de las respuestas, sumando un total de mil 14 casos, resultado congruente con la penetración de los productos en el mercado.

En cuanto a la distribución de los resultados por aseguradora, se observa que el 15% de las respuestas correspondieron a GNP, el 11% a Quálitas, un 7% a Chubb de México y otro 7% a BBVA Seguros. Estas cuatro aseguradoras concentraron aproximadamente el 41% del total de las encuestas contestadas.

Por lo que toca al canal o vía a través del cual los usuarios contrataron el seguro reclamado, se evidencia que un 44% de los casos se realizó a través de un agente, 21% se contrató mediante un banco, el 17% lo hizo directamente con la aseguradora, el 6% lo consiguió por internet o una aplicación móvil y un 12% optó por otro tipo de institución financiera, particularmente del sector de ahorro y crédito popular.

El 81% de los usuarios que acudieron a la Condusef primero presentaron su queja ante la aseguradora.

Motivos de quejas brindadas en la Condusef

Los principales motivos que llevaron a los usuarios a buscar el apoyo de la Condusef, fueron: el descontento con la explicación proporcionada por la aseguradora y el trato recibido, según lo señalado por el 76% de los usuarios.

En el caso específico del seguro de automóvil, el 61% de los usuarios expresó su insatisfacción con el servicio brindado por el ajustador o el personal de atención al cliente.

Al analizar las respuestas, se identifica que el 72% de los usuarios no recibieron información del producto antes de contratarlo, o la explicación presentada no fue clara y suficiente. Además, solo el 36% de los encuestados comparó el producto con otro similar antes de contratarlo, lo que no resulta ser una buena práctica.

En relación con la pregunta sobre si se les entregaron la Carátula y las Condiciones Generales de su póliza, los resultados de la encuesta revelan que el 62% de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que el 29% lo negó. Por otro lado, a un 9% le indicaron que podía consultar esta información en la página web de la institución.

A partir de junio de 2023 se incluyó una pregunta adicional que reveló que el 67% de los encuestados no recibió el folleto explicativo que la institución tiene la obligación de proporcionar al momento de contratar su seguro, con el propósito de que el contratante pueda tener una mejor información de lo que está contratando.