Reciben entre 10 y 20 quejas contra Bienestar

De 10 a 20 quejas a la semana se reciben en la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Durango con sede en Gómez Palacio en contra de la Secretaría de Bienestar por parte de adultos mayores pensionados por el Gobierno federal; dichas quejas son canalizadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sarah de los Santos, segunda visitadora, explicó que las quejas que se presentan son porque el recurso no se ha entregado a los adultos mayores y otro motivo es que sus tarjetas no han sido renovadas.

De acuerdo con De los Santos, por competencia, las comisiones estatales no pueden emprender una investigación contra instancias federales, por lo que las quejas son canalizadas a la CNDH, donde se hará lo correspondiente.

La segunda visitadora también aclaró que para presentar las quejas no es necesario que los adultos mayores agraviados acudan a las oficinas de la Comisión Estatal, ya que un hijo o cualquier otro familiar que conozca la situación puede hacerlo siempre y cuando presenten los documentos solicitados.

Además, comentó que si ese familiar cuenta con poco tiempo para presentar la queja podrá elaborarse un escrito breve en el que se explique la situación que generó la inconformidad.

Sobre los documentos que se deben presentar ante la CEDH están: copia de credencial de elector (INE), copia de la CURP, comprobante de domicilio y un folio o talón que haya entregado la Secretaría de Bienestar.

"Sí tenemos nosotros colaboración de recibirla y canalizarla, otra ventaja que tenemos en lo que es La Laguna tanto de Durango como de Coahuila es que nosotros contamos con una coordinadora regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está ubicada en el Palacio Federal en Torreón, ahí también pueden presentar la queja y entonces el ciudadano puede llevar su trámite porque ahí si hay competencia", recalcó la segunda visitadora.

REGRESO A CLASES

Sobre el regreso a clase, dijo que solo se ha recibido una queja en contra de un plantel escolar de nivel preescolar por no permitir el acceso a un menor por la falta de pago de una cuota escolar.

"Se recibió una queja esta semana en el sentido de que por concepto de pago de una cuota no se le había permitido el acceso a un menor de jardín de niños. De manera inmediata personal de la CEDH nos pusimos en contacto con el personal del Área Jurídica para solicitar la intervención para que el niño recibiera de manera inmediata atención y no se le condicionara el acceso a la educación", dijo De los Santos.

"Lo que es no está bien es que se condicione el derecho de la educación al pago de esas cuotas. No puedo impedirlo como director, maestro, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, tesorero… no se puede limitar el derecho a la educación no por concepto de un pago, sobre todo en el sector educativo público", concluyó.

Requisitos

Documentos para presentar una queja:

*Copia de la INE.

*Copia del comprobante de domicilio.

*Folio, talón u otro comprobante que haya entregado Bienestar.

*La queja la puede presentar un familiar del afectado.

*La queja también se puede presentar por escrito, detallando lo sucedido.