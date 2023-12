Recibe Markin amor y trabajo en 2023

En estos días, el tráfico y la afluencia de las personas de la mayoría de las ciudades del mundo aumenta por Navidad y por supuesto que la CDMX no es la excepción.

En medio del caos capitalino y justo frente al Ángel de la Independencia, el actor lagunero, Markin López, ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón en la que le agradeció a este año que está por terminar el haberle dado amor y trabajo.

"Ando enamorado, tranquilo, estoy muy contento en ese sentido. Era algo que tenía que ponerle atención la verdad, porque soy una persona que le gusta estar con mi gente, no estoy tanto de estar tan solo.

"En el aspecto personal agradezco haber encontrado a una mujer con la que hasta ahora estoy muy contento y en el aspecto profesional no me ha faltado chamba. Estoy logrando escoger mis proyectos y eso es algo que no me había pasado. Agradezco estar vigente", comentó.

Mientras los conductores de los vehículos que transitaban por el Paseo de la Reforma veían con atención a López, éste mencionó que justo vendrá a Torreón a pasar la Navidad.

"El mero 23 de diciembre llego a La Laguna. Ya quiero estar con mi familia, comer gorditas y lonches de adobada".

El actor de Vecinos mencionó que en su casa de aquí de la Comarca, su familia la adorna con motivo de la Navidad.

"Ahora como tengo sobrinas, pues toda la ilusión de Santa y el pinito están en casa, en donde no somos de pavo y esas cosas, hacemos más como tamales, aunque cuando alguien lleva sí lo comemos con gusto", manifestó.

Por otro lado, Markin López compartió que algo que lo tiene también emocionado es cerrar el año formando parte del elenco de la nueva versión de El Maleficio.

"No paré estos 12 meses y 2024 viene igual porque empiezo Vecinos. La novela de El Maleficio está en desarrollo, empiezan a suceder cosas interesantes y creo que estamos haciendo un trabajo muy honesto y digno".

El artista mencionó que la historia ha enfrentado varios retos, sobre todo por sus efectos especiales y escenas relacionadas con la hechicería.

"Es una novela que ha tenido su complejidad, incluso, en el ritmo de trabajo. Hacemos menos escenas por día, pero más tardadas porque hay que cuidar muchas cosas por los efectos. El resultado ha estado padre en muchas de las cosas que vemos en pantalla".

En la trama, Markin encarna a "El Capitán", quien está muy ligado al personaje de "Enrique de Martino" (Fernando Colunga).

"Es un personaje muy interesante que no se anda con cosas. Ahora sí me tocó hacer un malo, malo, malo. Es miembro de una secta que está consagrada a un demonio, el cual brinda poder y dinero a la organización.

"Y entonces a 'El Capitán' es a quien le mandan a hacer los trabajos, como es jefe de policía de la Ciudad de México, pues tiene muchos contactos. Es muy seco y va a lo que va. Sin duda, me ha puesto en contacto con mis límites", manifestó.

Celebró el actor que Chantal Andere recién se integró a este proyecto que lidera José Alberto Castro.

"Chantal hace a 'Dolores', me ha tocado varias escenas con ella. Es una excelente compañera, muy dispuesta y rápido se integró".

Markin informó que en 2024 comenzará las grabaciones de la nueva temporada de Vecinos, en donde encarna a "Rocko" y además ofrecerá en la CDMX en La Teatrería la obra Vuelo 2403.